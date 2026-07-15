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15 de julio de 2026 - 13:41
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Del Mundial de 1958 a Messi: así viven la semifinal los adultos mayores de un hogar jujeño

Mientras esperan el partido entre Argentina e Inglaterra, recuerdan a Ratín, reviven los dos goles de Maradona en 1986 y se ilusionan con otra alegría de la Selección. Algunos aseguran haber visto más de 15 Mundiales.

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Este miércoles volverán a reunirse frente al televisor para alentar a la Selección. El aparato, que hasta hace poco presentaba fallas, fue reparado especialmente para que nadie se pierda el partido.

"Pudimos solucionar el problema de un televisor que estaba muy deteriorado. Lo solucionamos totalmente y esta tarde ya están todos preparados para empezar a disfrutar esto, que seguramente va a ser un éxito para nuestro país", contó uno de los responsables del hogar.

"Calculo que viví unos 15 Mundiales"

Entre los residentes hay quienes aseguran haber visto prácticamente toda la historia moderna de la Copa del Mundo. "Calculo que 15 Mundiales, fácil", dijo uno de ellos.

Su memoria lo lleva inmediatamente al Mundial de Inglaterra 1966 y a un episodio que todavía recuerda con precisión. "El que más me acuerdo es cuando jugamos contra los ingleses y lo expulsaron a Ratín. Ratín agarró y se sentó en la alfombra de la reina. Lo agarraron y lo sacaron alzando porque no quería salir caminando", relató.

También hay quienes recuerdan el primer título conseguido por la Selección. "Conozco los Mundiales de 1958 en adelante. Tuve la suerte de ver algunos partidos del Mundial 78, el primer campeonato de Argentina, y los demás usando, como todo el mundo, la televisión", expresó.

Y, como cualquier hincha, ya imaginan un nuevo festejo. "Supongo que hoy, para beneplácito de los 46 millones de habitantes que somos, ganaremos", afirmó un de los ancianos.

Maradona, el recuerdo que sigue intacto

Si hay un Mundial que despierta unanimidad entre los adultos mayores es el de México 1986. "El Mundial que más me acuerdo es el de Maradona, cuando le ganamos a los ingleses", dijo otro de los residentes.

Al preguntarle por aquel histórico partido, la respuesta fue inmediata. "Sí, me acuerdo. Los dos goles de Maradona, el de la mano y el otro. Era bueno, bueno", recordó con una sonrisa.

De Maradona a Messi

Aunque muchos crecieron viendo a Pelé, Cruyff, Beckenbauer o Maradona, hoy también encuentran motivos para admirar al capitán argentino. "Yo admiro a Messi. Para mí, Messi es uno de los jugadores más grandes del mundo", aseguró uno de los hinchas.

Para ellos, la pasión por la Selección no entiende de generaciones. Cambian los nombres, cambian las camisetas y cambian los Mundiales, pero la ilusión permanece intacta.

La expectativa por la semifinal se respira en cada rincón del hogar. Algunos hablan de recuerdos, otros hacen pronósticos y todos esperan volver a celebrar. "Ya están preparando la garganta", dijeron entre risas mientras ultimaban los detalles para reunirse frente al televisor.

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