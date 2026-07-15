miércoles 15 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de julio de 2026 - 20:31
Deportes.

Lionel Messi y el triunfo ante Inglaterra: "No es una victoria más"

Lionel Messi, tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026, el capitán pidió a los hinchas disfrutar el momento y valoró el esfuerzo colectivo del equipo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, en un partido que Lionel Messi definió como una victoria especial por todo lo que representaba para el equipo y para el pueblo argentino.

Lee además
Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede
Deportes.

Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede
Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026
Infartante.

Los memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026

Luego de los festejos, el capitán habló sobre las sensaciones que atravesó el plantel, destacó la reacción del equipo y celebró la posibilidad de disputar una segunda final mundialista consecutiva.

“Sabíamos que no era una victoria más”

Messi aseguró que el encuentro tuvo una carga emocional diferente desde los momentos previos al inicio del juego. “La verdad es que fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, con el himno sentimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Las dos asistencias de Lionel Messi

El capitán fue uno de los jugadores más destacados del equipo argentino y tuvo una participación determinante en el resultado. Messi entregó las dos asistencias de los goles convertidos por Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que permitieron revertir el marcador y asegurar la clasificación.

Sin embargo, evitó atribuirse el triunfo y puso el foco en el trabajo colectivo. “Este grupo es increíble; hoy lo fuimos a buscar otra vez, cuando se había puesto fea. Nunca dejó de creer, de intentarlo, con juego, porque hoy le metimos mucho juego cuando estábamos en el marcador abajo y los metimos en un arco. Es una felicidad enorme”, señaló.

La confianza de Lionel Messi en el grupo

El capitán contó que antes del inicio del Mundial confiaba en que Argentina podía llegar hasta las instancias decisivas. “Es una locura lo que estamos viviendo y cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que íbamos a pelear y nos terminamos metiendo en una nueva final”, expresó. Además, resaltó la continuidad de la Selección en los partidos decisivos: “Creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas; es impresionante”.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

El valor de un plantel unido

Messi también se refirió a las dudas que existían alrededor del equipo por el estado físico de algunos jugadores antes del comienzo de la competencia. “Este grupo no me sorprende a mí; yo conozco y sabía de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegamos, porque llegamos con jugadores muy al límite y con problemas”, explicó. Luego remarcó: “Cuando este grupo se junta y está unido, siempre da un plus, siempre se contagia el uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

El mensaje de Messi para los hinchas

Antes de cerrar, el capitán les pidió a los argentinos que disfruten la clasificación y valoren el presente de la Selección. “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, afirmó.

También recordó el recorrido realizado durante los últimos años: “Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo y ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”. Finalmente, expresó: “Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo. Ahora, como siempre, será lo que Dios quiera”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede

Los memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026

Mundial 2026: el histórico festejo con la bandera de "Las Malvinas son argentinas"

Argentina es finalista del Mundial 2026 y miles de jujeños festejan la clasificación

La reacción de Scaloni contra el árbitro tras una falta a Lionel Messi: "Cobrá..."

Lo que se lee ahora
argentina vs inglaterra por el mundial 2026: quien ganara, segun el tarot
Mundo.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico video
Policiales.

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico

Lionel Scaloni. video
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot
Mundo.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel