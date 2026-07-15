Lionel Messi y el triunfo ante Inglaterra: "No es una victoria más"

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026 , en un partido que Lionel Messi definió como una victoria especial por todo lo que representaba para el equipo y para el pueblo argentino.

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Luego de los festejos, el capitán habló sobre las sensaciones que atravesó el plantel, destacó la reacción del equipo y celebró la posibilidad de disputar una segunda final mundialista consecutiva.

Messi aseguró que el encuentro tuvo una carga emocional diferente desde los momentos previos al inicio del juego. “La verdad es que fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar, con el himno sentimos sensaciones especiales. El grupo lo sintió”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Luego agregó: “ Sabíamos que no era una victoria más, era importante, que el pueblo argentino la quería , nosotros también y nos metía en otra final del mundo. Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

Las dos asistencias de Lionel Messi

El capitán fue uno de los jugadores más destacados del equipo argentino y tuvo una participación determinante en el resultado. Messi entregó las dos asistencias de los goles convertidos por Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que permitieron revertir el marcador y asegurar la clasificación.

Sin embargo, evitó atribuirse el triunfo y puso el foco en el trabajo colectivo. “Este grupo es increíble; hoy lo fuimos a buscar otra vez, cuando se había puesto fea. Nunca dejó de creer, de intentarlo, con juego, porque hoy le metimos mucho juego cuando estábamos en el marcador abajo y los metimos en un arco. Es una felicidad enorme”, señaló.

La confianza de Lionel Messi en el grupo

El capitán contó que antes del inicio del Mundial confiaba en que Argentina podía llegar hasta las instancias decisivas. “Es una locura lo que estamos viviendo y cómo se están dando las cosas. Yo, sinceramente, antes de empezar el Mundial, confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que íbamos a pelear y nos terminamos metiendo en una nueva final”, expresó. Además, resaltó la continuidad de la Selección en los partidos decisivos: “Creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas; es impresionante”.

Lionel Messi y la victoria ante Inglaterra

El valor de un plantel unido

Messi también se refirió a las dudas que existían alrededor del equipo por el estado físico de algunos jugadores antes del comienzo de la competencia. “Este grupo no me sorprende a mí; yo conozco y sabía de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegamos, porque llegamos con jugadores muy al límite y con problemas”, explicó. Luego remarcó: “Cuando este grupo se junta y está unido, siempre da un plus, siempre se contagia el uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

El mensaje de Messi para los hinchas

Antes de cerrar, el capitán les pidió a los argentinos que disfruten la clasificación y valoren el presente de la Selección. “Disfruten de este momento como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez. Volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, afirmó.

También recordó el recorrido realizado durante los últimos años: “Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo y ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”. Finalmente, expresó: “Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo. Ahora, como siempre, será lo que Dios quiera”.