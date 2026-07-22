miércoles 22 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de julio de 2026 - 11:10
Liga Profesional

River Plate vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

River Plate y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Mas Monumental, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El duelo se jugará el sábado 25 de julio desde las 19:15 (hora Argentina).

+ Seguir en
River Plate vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre River Plate y Barracas Central se disputará el próximo sábado 25 de julio por la fecha 1 del Clausura, a partir de las 19:15 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental.

Lee además
lanus vs san lorenzo: previa, horario y como llegan para la fecha 1 del clausura

Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura
newell`s vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 1 del clausura

Newell`s vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Gimnasia: 29 de julio - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Rosario Central: 2 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 2: vs Aldosivi: 29 de julio - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Dep. Riestra: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Barracas Central, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanús vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Newell`s vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Estudiantes (RC) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Platense vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Huracán vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Lo que se lee ahora
Balearon un micro con hinchas de Tigre y una persona resultó herida. video
Deportes.

Atacaron a tiros un micro con hinchas de Tigre en Uruguay: hay un herido

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Niebla en la zona de Volcán.
EN VIVO.

Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Incendio en Volcán. video
Jujuy.

Incendio en Volcán: "Está descontrolado y activo"

Polémica con Rosalía: fans argentinos devolvieron entradas tras un posteo. 
Música

El enojo de los argentinos con Rosalía: qué hizo

Rosalía habló en sus redes sociales. 
Espectáculos.

Rosalía pidió disculpas tras la polémica contra la Selección argentina

Sabores del Mundo celebra su décima edición con platos de distintas colectividades (Foto generada con IA) video
Jujuy.

Sabores del Mundo celebra su décima edición con gastronomía de 14 países

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel