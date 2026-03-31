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31 de marzo de 2026 - 09:37
Deportes.

Franco Colapinto vuelve al país para una exhibición con Alpine en Buenos Aires

El argentino aprovechará el parate de la Fórmula 1 en abril para presentarse en la Ciudad, donde los fanáticos podrán verlo girar por las calles porteñas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine.

Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine.

Franco Colapinto regresará a la Argentina para protagonizar una exhibición con un auto de Alpine. La demostración se llevará a cabo el domingo 26 de abril en Buenos Aires, donde los fanáticos tendrán la oportunidad de ver al piloto bonaerense en acción por las calles de la ciudad.

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Esta presentación se producirá en el marco del parate de la Fórmula 1, luego de que se suspendieran las carreras en Arabia Saudita y Bahréin debido al conflicto en Medio Oriente. La decisión de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) abrió un espacio en el calendario que la escudería francesa aprovechó para organizar el evento en territorio argentino.

Franco Colapinto visitará la Argentina para hacer una exhibición.

Dónde va a ser la exhibición de Franco Colapinto

Durante su exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto recorrerá algunas de las arterias más emblemáticas del barrio de Palermo, incluyendo la Avenida Libertador y la Avenida Sarmiento. El trayecto pasará frente al Monumento de los Españoles y contará con una especie de box montado sobre una de esas calles para la demostración.

El piloto conducirá un Lotus E20, un monoplaza de Fórmula 1 de la temporada 2012 desarrollado por Lotus F1 Team y que fue manejado en su momento por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.

Franco Colapinto dará una exhibición en Buenos Aires.

Las normas de la categoría prohíben el uso de autos de Fórmula 1 recientes fuera de los circuitos oficiales de carrera. Esta será la primera demostración de un monoplaza de F1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011, cuando el piloto australiano Daniel Ricciardo tomó el volante de un Red Bull RB7, modelo que acababa de consagrarse campeón de la Máxima categoría.

Los detalles de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Los organizadores del evento diseñaron una propuesta abierta y variada, con alternativas pensadas tanto para el público general como para los seguidores más apasionados:

  • Ingreso libre: Inspirándose en experiencias de otras capitales del mundo, se habilitará un sector gratuito a lo largo de buena parte del recorrido para que todos puedan acercarse.
El recorrido de Colapinto en su exhibición por Buenos Aires.
  • Áreas VIP: Se dispondrán tribunas exclusivas (Grandstands) y una Fan Zone equipada con simuladores y productos oficiales de la escudería.
  • Recorrido por los boxes: La sección Hospitality brindará los Garage Tours, una oportunidad única para que los asistentes observen de cerca el monoplaza y el trabajo del equipo de mecánicos de Alpine.

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