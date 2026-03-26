Arranca la Fórmula 1 en Japón y Franco Colapinto sale a pista desde este jueves

La Fórmula 1 retoma la actividad este jueves con el inicio del Gran Premio de Japón y tendrá en pista al argentino Franco Colapinto, quien llega en su mejor momento desde que compite en la categoría. Las prácticas libres comienzan a las 23:30 (hora argentina) en el tradicional circuito de Suzuka.

El piloto de Alpine F1 Team viene de destacarse en China, donde logró su mejor resultado en la máxima categoría y sumó su primer punto con el equipo. Ese rendimiento marcó un crecimiento tanto en lo personal como en lo colectivo.

Un presente en alza para el argentino Colapinto atraviesa una etapa de evolución dentro de la Fórmula 1. En su última presentación mostró mayor solidez en ritmo de carrera y mejor adaptación al monoplaza, factores que le permitieron meterse en la pelea por los puntos.

El argentino destacó en los días previos que el equipo dio un paso adelante en el rendimiento general del auto. Esa mejora genera expectativas de cara a un circuito que exige precisión y confianza desde la primera vuelta.

Suzuka, un examen exigente El Circuito Internacional de Suzuka representa uno de los mayores desafíos del calendario. Su diseño combina sectores de alta velocidad con curvas técnicas que castigan cualquier error. Para Colapinto, además, se trata de un escenario nuevo dentro de la Fórmula 1, lo que suma un grado extra de dificultad. La rápida adaptación será clave para sostener el nivel mostrado en la fecha anterior. Horarios del Gran Premio de Japón (hora argentina) Jueves 26 de marzo Práctica Libre 1: 23:30 Viernes 27 de marzo Práctica Libre 2: 03:00

Práctica Libre 3: 23:30 Sábado 28 de marzo Clasificación: 03:00 Domingo 29 de marzo Carrera: 02:00

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