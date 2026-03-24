Franco Colapinto y Maia Reficco habrían blanqueado su relación

En plena etapa clave de su trayectoria deportiva , Franco Colapinto volvió a captar la atención pública, aunque en esta ocasión por cuestiones de su vida personal . En las últimas horas, distintos medios coincidieron en una versión : el piloto argentino y la actriz Maia Reficco habrían dejado atrás una simple etapa de acercamiento y ya habrían oficializado su vínculo .

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La versión ganó impulso luego de que Gustavo Méndez contara en La mañana con Moria ( Eltrece ) que el vínculo “arrancó como un romance de verano ” y hoy habría evolucionado hacia una relación formal , con convivencia, viajes en conjunto y presentación a los círculos familiares .

De todos modos, las especulaciones no surgieron ahora. A principios de año, las redes ya habían puesto el foco en Franco Colapinto y Maia Reficco cuando él publicó una foto en la que ella aparecía con su casco de Fórmula 1 . A eso se le sumó un intercambio de comentarios con tono cómplice que muchos interpretaron como algo más que una simple amistad.

Con el paso de los días, los indicios comenzaron a acumularse y dejaron de limitarse al ámbito digital. Según distintas versiones, ambos fueron vistos juntos en Europa , compartiendo salidas, recorridos y encuentros que alimentaron la idea de que el vínculo avanzaba con firmeza .

El piloto de Fórmula 1 y la actriz argentina que triunfa en Hollywood estarían pasando por un gran momento personal.

“Estamos hablando de que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, afirmó Gustavo Méndez en el programa de Moria Casán. “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”, agregó.

De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, una de las señales más claras de este nuevo momento fue la decisión de Maia Reficco de radicarse en Madrid.

Una relación que se afianza con decisiones concretas

La actriz, que viene consolidando su proyección internacional, habría optado por instalarse en Madrid con el objetivo de mantenerse cerca del piloto y acompañarlo con mayor facilidad en sus compromisos laborales.

La actriz Maia Reficco se instaló en Madrid para acompañar más de cerca al piloto argentino Franco Colapinto en su carrera internacional.

En ese marco, también trascendió que la artista viajaría a Japón para asistir a una de las próximas presentaciones de Franco Colapinto, un gesto que en el ambiente del espectáculo fue interpretado como una muestra concreta de compromiso. La decisión de radicarse en Madrid y las apariciones juntos en Mónaco fueron algunos de los puntos más mencionados en torno a la relación.

Sin embargo, no fue el único aspecto que generó repercusión. Entre los detalles que despertaron mayor interés surgió también un costado más personal y familiar del piloto.

Según trascendió, Franco Colapinto no solo estaría muy involucrado sentimentalmente con Maia Reficco, sino que además habría comenzado a acercarse a su entorno íntimo con muestras concretas de cariño. Una de las versiones que más circuló lo señala particularmente atento con la familia de ella, en especial con su abuela, con quien mantendría un contacto frecuente a través de mensajes.

Franco Colapinto ya frecuenta al círculo familiar de Maia Reficco y mantiene comunicación cercana con su abuela.

Gestos íntimos que refuerzan el vínculo

Ese nivel de cercanía alimentó la percepción de que el vínculo va más allá de algo ocasional y que ya habría dejado atrás la etapa inicial de coqueteo para consolidarse con mayor seriedad.

La historia también puso el foco en el perfil de la joven que habría conquistado al piloto. Maia Reficco tiene 25 años, nació en Boston y es hija de padres argentinos.

Vivió buena parte de su niñez y adolescencia en Buenos Aires, donde dio sus primeros pasos en la música y la actuación, iniciando un recorrido artístico que hoy la posiciona en el ámbito internacional.

Quién es Maia Reficco, la actriz de Hollywood que habría conquistado el corazón de Franco Colapinto.

El perfil internacional de Maia Reficco

Su reconocimiento masivo llegó con Kally’s Mashup, la ficción juvenil de Nickelodeon Latinoamérica, y luego consolidó su carrera con producciones en el exterior y en el teatro musical. Entre sus trabajos más relevantes se destacan Pretty Little Liars: Original Sin y su participación en Hadestown, espectáculo con el que alcanzó los escenarios de Broadway.

Su trayectoria profesional es significativa. Con un camino desarrollado entre la televisión, la música y el teatro, Maia Reficco se consolidó como una de las jóvenes artistas argentinas con mayor proyección internacional. Esa combinación entre un piloto en crecimiento dentro del automovilismo global y una actriz con fuerte presencia en Estados Unidos y en Broadway llevó a que muchos ya los señalen como una de las parejas jóvenes más destacadas del año.