viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 09:45
Automovilismo.

En qué posición quedó Franco Colapinto en la clasificación Sprint del GP de China

Gasly, por su parte, largará desde el séptimo puesto. La carrera corta de 19 vueltas en Shanghái se correrá este sábado desde las 00.00 de Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto no logró destacarse en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 y partirá desde el 16° lugar en la parrilla. El piloto argentino quedó lejos del rendimiento mostrado por su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien consiguió ubicarse en el séptimo puesto.

Lee además
Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia
Fórmula1.

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia
Franco Colapinto fue penalizado y terminó en el puesto 14
Formula 1.

Error de Alpine sanciona a Colapinto en el GP de Australia

La competencia corta del fin de semana en el circuito de Shanghái se disputará a 19 vueltas y comenzará este sábado a las 00.00, hora de la Argentina. Allí Colapinto intentará avanzar posiciones tras una Sprint Shootout que lo dejó sin posibilidades de pelear más arriba en la grilla.

COLAPINTO
Franco Colapinto fue penalizado y terminó en el puesto 14

Franco Colapinto fue penalizado y terminó en el puesto 14

La primera prueba Sprint del calendario 2026 de la Fórmula 1 comenzará con Mercedes dominando la primera línea de largada. En la sesión clasificatoria del Gran Premio de China, George Russell marcó el mejor registro con un tiempo de 1:31.520, y quedó por delante de su compañero Kimi Antonelli.

Detrás de ellos, en la segunda fila de la parrilla, se ubicarán Lando Norris, al volante de su McLaren, y Lewis Hamilton, quien conduce para Ferrari.

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1.

El desempeño de Franco Colapinto y el contraste con Gasly

Franco Colapinto mostró una actuación sin grandes sobresaltos en el circuito de Shanghái. Logró meterse en la SQ2 por un margen ajustado, quedando a más de medio segundo del registro marcado por Pierre Gasly en la primera parte de la clasificación.

En la siguiente instancia de la Sprint Shootout terminó con el 16° mejor tiempo, a 0.922 de la vuelta más rápida de su compañero en Alpine, que fue séptimo con 1:33.495, y a 0.707 del corte que estableció Isack Hadjar, piloto de Red Bull Racing, décimo con 1:33.620.

El piloto argentino quedó lejos de su compañero de Alpine en la Sprint Shootout.

El piloto francés se destacó al volante del A526 y terminó siendo el mejor ubicado detrás de los principales candidatos. En la SQ3 marcó un tiempo de 1:32.888 con neumáticos blandos, lo que le permitió asegurarse el séptimo lugar en la parrilla y quedar por delante incluso de los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen.

“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, evaluó el argentino.

Gasly largará 7°.

El formato Sprint y el cronograma del Gran Premio de China

La prueba Sprint se disputará a lo largo de 19 vueltas y otorgará puntos a los ocho primeros clasificados, con un máximo de 8 unidades para quien se quede con la victoria. La largada está programada para este sábado 14 de marzo a las 00.00 en horario de Argentina.

Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái.

Más tarde, a las 4 de la madrugada, se realizará la sesión clasificatoria que definirá el orden de salida para la carrera principal, prevista para el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora argentina) y con un recorrido total de 56 vueltas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Colapinto quedó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Error de Alpine sanciona a Colapinto en el GP de Australia

Franco Colapinto llegó a China para la segunda carrera de la Fórmula 1 y volvió a mostrar su pasión por Boca

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto se divierte en la previa del inicio de la temporada de Fórmula 1: confesiones, fobias y Messi

Lo que se lee ahora
Las mujeres entrarán gratis hasta las 16:30 este domingo al Estadio 23 de Agosto
Atención.

Habrá un beneficio para las mujeres este domingo en el Estadio 23 de Agosto

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Colectivos en Jujuy.
Capital.

Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas video
Interés.

En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

En exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Lluvias para el sábado en Jujuy.
Jujuy.

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel