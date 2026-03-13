En qué posición quedó Franco Colapinto en la clasificación Sprint del GP de China

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1.

Franco Colapinto no logró destacarse en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 y partirá desde el 16° lugar en la parrilla. El piloto argentino quedó lejos del rendimiento mostrado por su compañero de Alpine, Pierre Gasly , quien consiguió ubicarse en el séptimo puesto.

La competencia corta del fin de semana en el circuito de Shanghái se disputará a 19 vueltas y comenzará este sábado a las 00.00 , hora de la Argentina. Allí Colapinto intentará avanzar posiciones tras una Sprint Shootout que lo dejó sin posibilidades de pelear más arriba en la grilla.

La primera prueba Sprint del calendario 2026 de la Fórmula 1 comenzará con Mercedes dominando la primera línea de largada. En la sesión clasificatoria del Gran Premio de China , George Russell marcó el mejor registro con un tiempo de 1:31.520 , y quedó por delante de su compañero Kimi Antonelli .

Detrás de ellos, en la segunda fila de la parrilla, se ubicarán Lando Norris , al volante de su McLaren , y Lewis Hamilton , quien conduce para Ferrari .

Franco Colapinto tuvo un discreto nivel y se clasificó 16° para la Sprint del GP de China de Fórmula 1.

El desempeño de Franco Colapinto y el contraste con Gasly

Franco Colapinto mostró una actuación sin grandes sobresaltos en el circuito de Shanghái. Logró meterse en la SQ2 por un margen ajustado, quedando a más de medio segundo del registro marcado por Pierre Gasly en la primera parte de la clasificación.

En la siguiente instancia de la Sprint Shootout terminó con el 16° mejor tiempo, a 0.922 de la vuelta más rápida de su compañero en Alpine, que fue séptimo con 1:33.495, y a 0.707 del corte que estableció Isack Hadjar, piloto de Red Bull Racing, décimo con 1:33.620.

El piloto argentino quedó lejos de su compañero de Alpine en la Sprint Shootout.

El piloto francés se destacó al volante del A526 y terminó siendo el mejor ubicado detrás de los principales candidatos. En la SQ3 marcó un tiempo de 1:32.888 con neumáticos blandos, lo que le permitió asegurarse el séptimo lugar en la parrilla y quedar por delante incluso de los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen.

“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, evaluó el argentino.

Gasly largará 7°.

El formato Sprint y el cronograma del Gran Premio de China

La prueba Sprint se disputará a lo largo de 19 vueltas y otorgará puntos a los ocho primeros clasificados, con un máximo de 8 unidades para quien se quede con la victoria. La largada está programada para este sábado 14 de marzo a las 00.00 en horario de Argentina.

Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái.

Más tarde, a las 4 de la madrugada, se realizará la sesión clasificatoria que definirá el orden de salida para la carrera principal, prevista para el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora argentina) y con un recorrido total de 56 vueltas.