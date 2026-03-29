Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1: cómo lo afectó el Safety Car en Suzuka

Colapinto termino 16º en Japón

Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en una carrera disputada en Suzuka que estuvo marcada por la intervención del Safety Car tras el accidente de Oliver Bearman. La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, mientras que Pierre Gasly cerró una buena actuación al terminar séptimo y sumar puntos clave para Alpine.

El piloto argentino había partido desde el puesto 15° y tuvo un inicio sólido, ganando una posición en los primeros metros para ubicarse 14°. Con el paso de las vueltas, mantuvo un ritmo competitivo que le permitió escalar hasta el 13° lugar, presionando de cerca a Liam Lawson y sosteniendo una diferencia mínima con Gabriel Bortoleto.

Los detalles A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1. Cómo afectó el Safety Car En la vuelta 18, Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos medios por duros, una decisión estratégica que en ese momento lo relegó al puesto 18°. Sin embargo, pocos giros después, en la vuelta 22 de las 53 programadas, el fuerte accidente de Bearman obligó a la salida del Safety Car y alteró el desarrollo de la competencia.

La neutralización terminó perjudicando al argentino, ya que varios pilotos aprovecharon ese momento para realizar sus paradas, ganando ventaja frente a quienes, como Colapinto, ya habían pasado por boxes. La situación también impactó en la lucha por la punta: George Russell perdió el liderazgo tras su detención, lo que permitió que Antonelli heredara la primera posición, mientras que Gasly se acomodó séptimo.

COLAPINTO 4 En la segunda mitad de la carrera, Colapinto intentó recuperar terreno y se mantuvo en pelea directa con Alex Albon y más tarde con el Williams de Carlos Sainz. Sin embargo, no logró concretar sobrepasos y quedó estancado en la 16ª colocación. En el tramo final, Antonelli impuso un ritmo dominante, marcando reiteradamente la vuelta rápida y construyendo una diferencia de más de 11 segundos sobre Oscar Piastri. El italiano se aseguró así una victoria contundente en Suzuka, con Piastri y Charles Leclerc completando el podio. Colapinto, por su parte, cerró la jornada en el 16° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo y volvió a aportar puntos importantes para Alpine en el campeonato.

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