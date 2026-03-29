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29 de marzo de 2026 - 09:21
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Franco Colapinto terminó 16° en el GP de Japón de Fórmula 1: cómo lo afectó el Safety Car en Suzuka

Colapinto finalizó 16° en Suzuka tras un Safety Car que complicó su estrategia. Antonelli ganó y Gasly sumó puntos para Alpine.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Colapinto termino 16º en Japón

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El piloto argentino había partido desde el puesto 15° y tuvo un inicio sólido, ganando una posición en los primeros metros para ubicarse 14°. Con el paso de las vueltas, mantuvo un ritmo competitivo que le permitió escalar hasta el 13° lugar, presionando de cerca a Liam Lawson y sosteniendo una diferencia mínima con Gabriel Bortoleto.

Los detalles
A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1.

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Cómo afectó el Safety Car

En la vuelta 18, Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos medios por duros, una decisión estratégica que en ese momento lo relegó al puesto 18°. Sin embargo, pocos giros después, en la vuelta 22 de las 53 programadas, el fuerte accidente de Bearman obligó a la salida del Safety Car y alteró el desarrollo de la competencia.

La neutralización terminó perjudicando al argentino, ya que varios pilotos aprovecharon ese momento para realizar sus paradas, ganando ventaja frente a quienes, como Colapinto, ya habían pasado por boxes. La situación también impactó en la lucha por la punta: George Russell perdió el liderazgo tras su detención, lo que permitió que Antonelli heredara la primera posición, mientras que Gasly se acomodó séptimo.

COLAPINTO 4

En la segunda mitad de la carrera, Colapinto intentó recuperar terreno y se mantuvo en pelea directa con Alex Albon y más tarde con el Williams de Carlos Sainz. Sin embargo, no logró concretar sobrepasos y quedó estancado en la 16ª colocación.

En el tramo final, Antonelli impuso un ritmo dominante, marcando reiteradamente la vuelta rápida y construyendo una diferencia de más de 11 segundos sobre Oscar Piastri. El italiano se aseguró así una victoria contundente en Suzuka, con Piastri y Charles Leclerc completando el podio.

Colapinto, por su parte, cerró la jornada en el 16° lugar, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo y volvió a aportar puntos importantes para Alpine en el campeonato.

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