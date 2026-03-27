Colapinto recibió una advertencia de la FIA por bloquear a Verstappen en Japón

Colapinto recibió una advertencia la FIA por bloquear a Verstappen en Japón

El piloto argentino, Franco Colapinto, protagonizó un momento tenso durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón y fue advertido por la FIA tras un incidente con el vigente campeón del mundo, Max Verstappen.

La situación se produjo a pocos minutos del inicio de la FP2, cuando Colapinto zigzagueaba en la recta entre las curvas 14 y 15 del circuito de Suzuka Circuit con el objetivo de calentar los neumáticos. En ese momento, Verstappen venía lanzado en una vuelta rápida y se encontró con el monoplaza del argentino en plena trazada.

Si bien no hubo contacto entre los autos, la maniobra obligó al neerlandés a abortar su intento, lo que motivó la intervención de los comisarios deportivos, quienes citaron a ambos pilotos y a sus respectivos equipos para analizar lo sucedido.

Colapinto recibió una advertencia la FIA: análisis y resolución de los comisarios Tras revisar imágenes, radios y cámaras a bordo, los comisarios confirmaron que Colapinto había recibido advertencias por radio sobre la cercanía de Verstappen. Sin embargo, aunque dejó de zigzaguear, se mantuvo en la línea de carrera y aceleró, sin lograr evitar la interferencia.

En su descargo, el argentino reconoció que calculó mal la velocidad de aproximación del rival e intentó reaccionar para no obstaculizarlo. Por su parte, Verstappen explicó que esperaba que el Alpine se apartara de la trayectoria y, al no ocurrir, optó por levantar. Finalmente, la FIA determinó que Colapinto incurrió en una obstrucción innecesaria y aplicó una advertencia, la sanción habitual en este tipo de situaciones durante entrenamientos libres. El episodio dejó en evidencia la exigencia y el margen mínimo de error en la máxima categoría del automovilismo, donde cada maniobra es evaluada al detalle y puede derivar en consecuencias deportivas. El video de la maniobra de Colapinto con Verstappen por la cual fue advertido en el GP de Japón Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpinef1hub/status/2037420727989579823?s=20&partner=&hide_thread=false | Así fue el incidente entre Max Verstappen y Franco Colapinto en la FP2 del circuito Sazuka, Japón pic.twitter.com/LoCWMn3LFc — Alpine F1 Hub (@alpinef1hub) March 27, 2026

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