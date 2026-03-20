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20 de marzo de 2026 - 11:32
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Murió a los 86 años Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales

El reconocido actor y especialista en artes marciales, Chuck Norris, murió a los 86 años. Su familia dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Murió a los 86 años Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales

Murió a los 86 años Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales

El reconocido actor y artista marcial Chuck Norris falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales. El protagonista de la icónica serie Walker, Texas Ranger se encontraba internado en una clínica de Hawái, donde había ingresado tras sufrir una descompensación.

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Internación y fallecimiento

De acuerdo a la información brindada por su entorno, Norris había sido hospitalizado el jueves y permanecía bajo atención médica. Su muerte se produjo horas después, rodeado de sus seres queridos.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana”, expresaron en el mensaje. Además, señalaron que el actor “estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”.

El mensaje de su familia

En el comunicado, la familia eligió recordar al actor desde una perspectiva íntima y personal.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso”, destacaron.

También subrayaron que Norris vivió con “fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, y que a lo largo de su vida logró inspirar a millones de personas en todo el mundo.

Un ícono del cine de acción

Chuck Norris se convirtió en una figura emblemática del cine y la televisión gracias a su presencia en películas de acción y su destacada carrera como artista marcial.

Su papel en Walker, Texas Ranger lo consolidó como un referente del género, ganando popularidad a nivel global y construyendo una base de seguidores que se mantuvo vigente a lo largo de las décadas.

El cariño de sus seguidores

La familia también hizo referencia al vínculo especial que Norris mantenía con su público.

“El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos”, expresaron.

Finalmente, en medio del dolor por la pérdida, pidieron respeto por la privacidad en este difícil momento, mientras despiden a una de las grandes leyendas del cine de acción.

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