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10 de mayo de 2026 - 10:18
Espectáculos.

Harry Potter tendrá un nuevo estreno que promete emocionar a los fanáticos

La producción llegará a HBO Max el 19 de mayo y repasará las ocho películas de Harry Potter.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Harry Potter tendrá un nuevo estreno.

Harry Potter tendrá un nuevo estreno.

El mundo de Harry Potter volverá a captar la atención de millones de fanáticos con una nueva propuesta vinculada a una de las franquicias más exitosas del cine. A 25 años del estreno de la primera película, HBO lanzará un podcast oficial centrado en las historias, personajes y momentos más recordados de la saga creada por J. K. Rowling.

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La iniciativa buscará revivir el fenómeno cultural que marcó a distintas generaciones alrededor del mundo. El contenido incluirá entrevistas, análisis cinematográficos y material detrás de escena relacionado con las ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011.

Harry Potter
Harry Potter tendrá un nuevo estreno.

Harry Potter tendrá un nuevo estreno.

Cómo será el nuevo podcast de Harry Potter

El estreno oficial se realizará el próximo 19 de mayo con dos episodios dedicados a la primera película de la franquicia, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Luego, la producción avanzará con lanzamientos semanales hasta completar toda la colección cinematográfica.

Cada una de las ocho películas contará con dos episodios exclusivos. De esa manera, la temporada completa alcanzará un total de 16 capítulos y más de 15 horas de contenido relacionado con el universo mágico.

La propuesta combinará comentarios sobre escenas emblemáticas, curiosidades de rodaje y debates sobre el impacto cultural de la saga en distintas partes del mundo.

Además, el contenido incluirá testimonios y participación de invitados vinculados al cine, la televisión y la cultura pop.

Quién estará a cargo de la conducción

La periodista y crítica cultural Rhianna Dhillon encabezará la conducción del proyecto. La comunicadora cuenta con experiencia en medios británicos como BBC Radio 1, BBC 6 Music y BAFTA.

A lo largo de cada episodio, la conductora analizará momentos clave de las películas y conversará con invitados especiales sobre personajes, escenas y detalles poco conocidos de la producción.

El enfoque del podcast apuntará especialmente a la nostalgia de quienes crecieron con la saga, aunque también buscará acercar contenido nuevo para quienes se sumaron en los últimos años.

Harry Potter.
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Dónde se podrá escuchar y ver

El nuevo contenido no solo estará disponible en formato de audio. HBO también ofrecerá una versión audiovisual dentro de su plataforma de streaming.

Además, los episodios podrán escucharse en aplicaciones de audio como Spotify y Apple Podcasts, lo que ampliará el acceso para usuarios de distintas plataformas.

La producción se suma a la creciente expansión del universo de Harry Potter en formatos digitales, series, videojuegos y contenidos especiales que continúan alimentando el interés global por la franquicia.

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