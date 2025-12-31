miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 18:16
Streaming.

El legado de Jorge Lanata: así es el documental sobre su vida que revela la voz de sus hijas

Por primera vez, las descendientes del periodista comparten sus recuerdos y conversaciones en homenaje a su padre, de quien se cumple un año de su muerte.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas.

Estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas.

Muy inteligente para algunas cosas… y muy bolu para otras”, coinciden entre risas Lola y Bárbara, las hijas de Jorge Lanata, en el documental homenaje que acaba de estrenarse en YouTube. A un año del fallecimiento del creador de Página/12, el portal Resumido Info, presentó una producción especial que pretende repasar la vida y la carrera del periodista.

video
Tristeza.

La despedida de los famosos a Jorge Lanata en su velatorio
La emotiva despedida de Jorge Lanata en una ceremonia íntima
Tristeza.

La emotiva despedida a Jorge Lanata en una ceremonia íntima

El enfoque del documental busca retratarlo “desde su rol como investigador y figura pública hasta sus últimos meses, atravesados por problemas de salud”.

Por primera vez, se conocerá el diálogo entre las hermanas Lanata en memoria de su padre.

Especialmente en esta etapa final, Lola y Bárbara tienen un testimonio clave. Con cariño y exactitud, mezclando recuerdos alegres y momentos de melancolía, la productora y la fotógrafa compartieron anécdotas y reflexiones en homenaje a su padre.

“El incorrecto Jorge Lanata”: cuándo y dónde verlo

Junto al relato de las hijas de Lanata, la pieza incluye la intervención de Diego Leuco, responsable de contenidos de “Resumido Info”. La producción despliega aspectos inéditos de su trayectoria, los proyectos y formatos que dejaron huella, sus últimos años de vida y los procesos judiciales que permanecen abiertos tras su fallecimiento.

Estrenan un documental de Jorge Lanata con participación de sus hijas.

A partir de las 10.30 de la mañana de este martes se emitió la antesala del lanzamiento, con invitados que compartieron recuerdos de su relación personal y profesional con Lanata.

Desde el mediodía, la producción está disponible en el canal de YouTube de Resumido Info. Entre los participantes se destacaron también Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki, ambos colaboradores históricos de “Periodismo para todos” junto al periodista.

El documental cuenta también con la participación de Diego Leuco.

“Chano Charpentier recordó el apoyo que siempre le dio Jorge Lanata

Antes del lanzamiento del documental, Chano Charpentier, cercano a Lanata, compartió sus recuerdos sobre él. “Conmigo era como un padre, no podían pasar ni 15 días en que él no me viera. Tal vez en momentos en que yo no estaba muy bien, él quería ver cómo estaba”, relató el cantante, resaltando la presencia del periodista en sus instantes más complicados.

Jorge Lanata, uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina.

Me vino a ver muchas veces, ponía mi música en momentos donde yo tenía algún escándalo. Él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerla más fuerte”, agregó.

La conexión entre Lanata y Chano Charpentier comenzó gracias a Bárbara, quien ya mantenía amistad con el líder de “Tan Biónica”. Con el tiempo, el lazo se volvió muy cercano. “Él tenía el teléfono de mi psiquiatra y, más allá de que nos veíamos, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo”, relató el músico.

Embed

