Por qué expulsaron a las periodistas Evelyn Von Brocke y a Pilar Smith de APTRA

Este jueves , los integrantes de APTRA se congregaron en la sede de la entidad para definir, mediante una votación , si las periodistas continuaban o no formando parte de la asociación . En paralelo a ese encuentro, Ángel de Brito realizaba un vivo y fue quien comunicó antes que nadie la decisión de apartar a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith.

La información fue dada luego de que la primera difundiera públicamente el presunto patrimonio de Marcelo Polino y la segunda cuestionara la organización de los premios Martín Fierro Latinos .

El anuncio fue realizado por el conductor una vez finalizado el encuentro de los integrantes de la entidad , en un momento en el que Pilar Smith , recientemente incorporada como angelita al panel de LAM , participaba del programa a través de una videollamada .

Tras conocer la resolución , la periodista aseguró que no pensaba dejar el tema ahí y advirtió que avanzaría hasta las últimas instancias , al entender que la decisión implicaba un acto de censura en su contra.

En tanto, Evelyn se retiró de la reunión visiblemente conmocionada y evitó hacer declaraciones extensas ante la prensa, aunque denunció reiteradamente haber recibido un empujón por parte de otra integrante de APTRA.

Este jueves por la noche, los socios de APTRA se reunieron en la sede de la asociación para votar por la salida o no de las periodistas como socias.

El resultado de la votación quedó definido con una amplia mayoría: “29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Me cuentan que uno de los que votó a favor de Evelyn fue Damián Rojo. Ahora Evelyn puede apelar”, detalló el cronista del mundo del espectáculo. Poco después, agregó: “A Pilar Smith también la expulsaron”.

Cómo fue la votación y los plazos para apelar

Por su parte, Luis Ventura, que arribó con retraso al encuentro, explicó que ambas periodistas disponen de un plazo de 15 días para impugnar la medida. Además, precisó que en la asamblea participaron 52 miembros, sobre un total de 92 socios que integran la entidad.

"Es un chiste, no puede ser. Ya mismo la voy a llamar a mi abogada", dijo Pilar Smith.

Desde la costa argentina, donde se encontraba de descanso, Pilar Smith reaccionó con furia ante la decisión: “¿Expulsada por opinar? Es un chiste, no puede ser. Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto ¿Vivimos en democracia o no? Por opinar me expulsaron, es una vergüenza, esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. Libertad de expresión”, lanzó indignada.

La reacción de Evelyn Von Brocke tras la decisión

Por su parte, Evelyn Von Brocke habló en el programa Pasó en América y aseguró que ya había pedido disculpas por sus declaraciones sobre Marcelo Polino. “Yo escribí en un chat privado y lo publicaron y eso es un delito. Me parece tremendo”, sostuvo.

Embed

La periodista había compartido un documento en el que se exponían supuestos ingresos del conductor y también había hecho referencia a una presunta herencia vinculada al actor Antonio Gasalla.

Finalmente, remarcó que seguirá adelante para “defender el derecho a la libertad” y confirmó que continuará el conflicto por la vía legal, con intervención de sus abogados.