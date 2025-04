Robbie Williams se sinceró sobre la ansiedad social que sufre cuando se cruza con fans. 

Y apuntó que " hay una especie de ley no hablada : como celebridad, deberías estar accesible 24/7" para cumplir los deseos de otros, porque de lo contrario te insultan .

" Cada interacción con extraños e incluso con personas que conozco bien me llenan de disconfort ", agregó y detalló que si bien " lo enmascara bien " aún la interacción social " lo asusta ".

Williams redactó la publicación mientras estaba en un “vuelo doméstico”, donde tuvo “tres interacciones con pasajeros contiguos” en las que le pidieron tomarse una foto. Explicó su situación en cada una de las interacciones, describió la ansiedad que siente y que solo “aumenta” al tomarse fotos con la gente, especialmente después de haber dormido dos horas y haber “lidiado” con cuatro niños en el aeropuerto, pero tampoco rechazó las ofertas, ya que siente la necesidad de complacer a sus fans.

“Eso es extraño. Porque déjame decirte que he tratado con todo tipo de personas en los últimos días: Los que se creen con derecho. Los sociópatas. Los narcisistas. Los desconectados. Los pasivo-agresivos. Los que juzgan en silencio. Los raros.” Así describió algunas de las vibras con las que lidió en los últimos días.

image.png

Aunque reconoció que también se encontró con gente encantadora pero se pregunta “¿Cómo es posible que sepa la diferencia? Especialmente cuando viajo con mis hijos y mi prioridad es protegerlos”.

El protagonista de la aclamada película Better Man, reconoce que entiende por qué se le acerca la gente pero agregó, con su sinceridad que lo caracteriza, que calcula que “más del 50% (probablemente mucho más) no podrían nombrar uno de mis álbumes, y mucho menos decir que han comprado una entrada para un show. No son más fans míos que de la Torre de Pisa o Big Ben. Son fans de la fama. Al igual que yo”, agregó.

Robbie Williams habló sobre su punto sobre las drogas y la propia preservación

También hizo una breve mención sobre su deber de "reaprender a interactuar" sin sustancias encima, como sí le pasó en épocas anteriores con alcohol o drogas.

image.png

Tras un apuntado lujo de detalle, el músico finalizó su texto expresando que tiene que haber espacio para la propia preservación y recalcó que su mensaje no se trata de una queja sino de "algo que necesitaba sacar de su pecho".