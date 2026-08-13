"Betty, la Fea" vuelve con una temporada especial y reúne nuevamente a sus protagonistas originales

'Betty la Fea' recupera al elenco original en la temporada que se estrena el 28 de agosto.

La producción colombiana “Betty, la Fea: La Historia Continúa” , realizada por Prime Video , regresará con una tercera temporada , que llevará por nombre “Betty la Fea: Más Fea Que Nunca” . Los nuevos episodios llegarán el 28 de agosto y volverán a reunir al elenco original para contar un nuevo conflicto dentro de la empresa ficticia Ecomoda .

La tercera entrega marcará el reencuentro del reparto original desde el lanzamiento de la novela en 1999 . Al frente del elenco estarán nuevamente Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello , junto con varios de los personajes que integran el círculo de amigas de Betty, reconocido dentro de la historia como “El Cuartel de las Feas” .

El debut de esta continuación, lanzado en 2024 , alcanzó un hito de audiencia para una producción latinoamericana dentro de Prime Video . De acuerdo con los datos difundidos por la propia plataforma, la primera temporada se convirtió en el contenido más visto de su historia en Colombia , además de establecer un récord mundial de audiencia para un título de la región.

La historia de la nueva entrega vuelve a situar a Betty en Bogotá , ciudad a la que regresa para participar de la despedida de un excompañero de trabajo. Allí, el destino vuelve a ponerla frente a Armando , su antiguo novio y quien fuera su jefe en Ecomoda .

En medio de esta nueva etapa personal, Betty comienza un tratamiento psicológico y se independiza por primera vez al mudarse a su propio departamento. Al mismo tiempo, deberá atravesar una polémica por un supuesto caso de plagio dentro de la empresa, mientras su vida sentimental vuelve a complicarse con la aparición de Armando y un viejo pretendiente francés.

“Betty es uno de esos personajes que vive en el corazón de millones”, expresó Javiera Balmaceda, directora de contenido original internacional para Latinoamérica, Canadá y Australia de Amazon MGM Studios, según se indicó en un comunicado.

El legado internacional de una telenovela que hizo historia

La ejecutiva sostuvo además que la nueva entrega pretende continuar ese legado, pero al mismo tiempo ofrecer elementos capaces de sorprender tanto a quienes acompañaron la historia desde sus comienzos como a quienes recién ahora se acercan a ella.

De acuerdo con Guinness World Records, la telenovela original “Yo Soy Betty, la Fea” alcanzó una distribución internacional extraordinaria: fue emitida en más de 180 países, contó con doblaje en 15 idiomas y dio lugar a 28 versiones adaptadas en distintos mercados.

Estos antecedentes llevaron a que, en 2010, fuera reconocida con el récord de la telenovela más exitosa en la historia de la televisión. Una de las adaptaciones internacionales que mayor repercusión alcanzó fue “Ugly Betty”, la versión estadounidense protagonizada por America Ferrera, quien obtuvo un premio Emmy por su interpretación.