Una argentina está detenida en Texas desde hace casi un mes por un trámite migratorio

Una argentina está presa hace casi un mes en Texas por un caso de migración: estaba por casarse.

La argentina Ernestina Pavlovsky , de 33 años, lleva 13 años viviendo en Aspen , Colorado, Estados Unidos. Actualmente se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, luego de haber sido arrestada el 1° de agosto en el aeropuerto internacional de Miami .

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La detención ocurrió cuando intentaba regresar a su domicilio tras haber viajado a Florida para participar de un encuentro con familiares . Pavlovsky residía en Aspen junto a su pareja, el estadounidense Cody Kosinski . En declaraciones a Aspen Daily News, Kosinski contó que el arresto ocurrió de manera inesperada y bajo circunstancias que describió como traumáticas .

Según su relato, agentes vestidos de civil la interceptaron en una de las puertas de embarque justo cuando se preparaba para emprender el regreso a Aspen.

Luego de ser reducida y detenida , Pavlovsky quedó bajo custodia de las autoridades migratorias. En un primer momento fue trasladada al centro de procesamiento de ICE en Miramar, Florida , y posteriormente derivada al Centro de Transición de Broward .

Más tarde, la personal trainer fue trasladada por vía aérea a Texas, donde quedó alojada en el Centro de Procesamiento Core Civic Laredo. Actualmente continúa detenida en ese establecimiento y deberá esperar allí hasta la audiencia judicial prevista para el 1° de septiembre.

Quienes forman parte de su círculo cercano la definen como una mujer cálida, auténtica y de gran generosidad. Entre sus principales intereses se encuentran el esquí y el snowboard, mientras que también siente una marcada pasión por el cine y mantiene un fuerte vínculo afectivo con su perro, Moksha.

Kosinski destacó especialmente la personalidad de Pavlovsky y la describió como una mujer abierta y cercana con quienes conoce, cuya risa tiene la capacidad de contagiar alegría. En ese sentido, Lee la definió con una imagen contundente: “Es magnética. Es como el sol. Entra a un lugar y todo el lugar se ilumina”.

Su situación migratoria y el respaldo de la comunidad de Aspen

Pavlovsky había llegado a Estados Unidos con una visa de turista, pero su intento de regularizar su situación migratoria quedó sin completar después de un divorcio. La argentina no registra antecedentes penales y recibió un amplio respaldo de los habitantes de Aspen. A través de una campaña en GoFundMe, sus vecinos lograron recaudar cerca de USD 50.000 destinados a afrontar los costos de su defensa legal.

Pese al respaldo que recibió, el pedido para recuperar su libertad durante el proceso fue rechazado por un juez, quien consideró que Pavlovsky no contaba con lazos suficientes con Estados Unidos. Según ese criterio, esta circunstancia incrementaba las posibilidades de que pudiera fugarse.

Cuando ocurrió la detención, Pavlovsky y Kosinski tenían previsto contraer matrimonio y comenzar los trámites migratorios correspondientes. La argentina llevaba varios años sin viajar a su país de origen porque temía que, si salía de Estados Unidos, no pudiera volver a ingresar.

Desde su círculo cercano insisten en que nunca intentó esconderse de las autoridades y sostienen que su situación migratoria simplemente se encontraba a la espera de ser regularizada.