miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 18:02
Conmoción.

En Estados Unidos un oficial de migraciones mató a una mujer en medio de un operativo

Un agente de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer que intentó evadir un operativo. Polémica entre funcionarios.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer&nbsp;&nbsp;

Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer  

Un oficialde migraciones de Estados Unidos mató a una mujer&nbsp;&nbsp;

Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer  

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos terminó de la peor manera este miércoles en Minnesota, cuando un agente mató a tiros a una mujer que, según las autoridades, intentó atropellar a varios policías con su auto.

Lee además
Estados Unidos aprobó la primera píldora oral GLP-1 contra la obesidad.  
Salud.

Estados Unidos aprueba el primer medicamento oral GLP-1 contra la obesidad
Javier Milei y Donald Trump.
Internacional.

Argentina respaldó a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro: el comunicado oficial

El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano fue contundente en su declaración: “Atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos es un acto de terrorismo”, publicó la entidad en su cuenta de X.

De acuerdo a la información oficial, la mujer habría intentado chocar a los efectivos durante un procedimiento. En ese contexto, “un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia”, detallaron desde el organismo.

Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer
Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer

Un oficial de migraciones de Estados Unidos mató a una mujer

El video que conmociona Estados Unidos

En un video grabado por un testigo se ve el momento en el que la mujer discute dentro de su camioneta con el oficial. Cuando intentó avanzar con el vehículo para evadir el operativo, uno de los agentes comenzó a disparar. Se oyeron al menos tres tiros.

La mujer fue alcanzada por los disparos y murió en el lugar tras chocar contra otro auto que estaba estacionado. Las autoridades también confirmaron que “se espera” que los agentes heridos “se recuperen por completo”.

Un oficial de migraciones mató a quemarropa a una mujer en una redada en Minneapolis

Un oficial de migraciones mató a quemarropa a una mujer en una redada en Minneapolis

El hecho se produjo en medio de un clima de alta tensión en varias ciudades de Estados Unidos, donde se registraron protestas contra las operaciones de detención y expulsión de migrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

Las versiones

Según informó la agencia de noticias EFE, se trataba de una mujer blanca, de 37 años, ciudadana estadounidense y no era objetivo de ningún operativo, indicó este miércoles el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

“No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país”, indicó en una rueda de prensa.

Momentos antes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de “un acto de terrorismo doméstico” por conducir su vehículo en medio de los oficiales, que actuaron en “defensa propia”, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, tachó de “mierda” este argumento.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos aprueba el primer medicamento oral GLP-1 contra la obesidad

Argentina respaldó a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro: el comunicado oficial

Estados Unidos incautó un buque ruso petrolero en el bloqueo naval a Venezuela

Revelaron el plan de Estados Unidos para Venezuela: "No queremos que caiga en el caos"

Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Signos del horóscopo y el amor
Inteligencia artificial.

El signo del horóscopo que podría encontrar el amor en 2026: qué dice la IA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Impuestoa las Ganancias (Foto ilustrativa)
Escalas.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel