Estados Unidos incautó un buque ruso petrolero en el bloqueo naval a Venezuela

Estados Unidos concretó en las últimas horas la incautación de dos petroleros vinculados al comercio de crudo venezolano , en el marco del bloqueo naval impuesto sobre embarcaciones sancionadas. Las operaciones se desarrollaron en el Atlántico Norte y en el mar Caribe, sin enfrentamientos ni resistencia por parte de las tripulaciones.

Uno de los buques interceptados fue el Bella 1, registrado bajo bandera rusa y con destino final a Rusia. La captura se produjo luego de una persecución que se extendió durante dos semanas y concluyó en aguas del Atlántico Norte, según confirmaron fuentes oficiales estadounidenses.

El segundo caso involucró al M/T Sophia, un petrolero que navegaba sin bandera en el Caribe y que fue detenido sin incidentes. Ambas acciones se inscriben dentro de la estrategia de presión de Washington sobre las exportaciones energéticas de Venezuela.

El Comando Europeo de Estados Unidos informó a través de la red social X que la incautación del Bella 1 contó con la intervención del Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa. Las autoridades señalaron que el buque violó sanciones vigentes y eludió controles marítimos durante su travesía.

De acuerdo con la información oficial, la Guardia Costera intentó abordar el petrolero en varias oportunidades, pero la nave rechazó esos procedimientos. Finalmente, las fuerzas estadounidenses lograron interceptarlo sin que se registraran actos hostiles.

El buque pasó a denominarse Marinera tras quedar bajo custodia estadounidense y se convirtió en el último petrolero sancionado incautado desde el inicio del endurecimiento de las medidas contra Venezuela.

Buque

Presencia rusa y versiones cruzadas

Durante el operativo surgieron versiones sobre la presencia de unidades navales rusas en la zona. Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que buques militares, incluido un submarino, se encontraban en las inmediaciones al momento de la incautación.

Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos aclararon que no había embarcaciones rusas cerca del Bella 1 cuando se concretó el abordaje, lo que evitó cualquier posibilidad de tensión directa entre ambas potencias.

Hasta el momento, el gobierno de Rusia no emitió comentarios oficiales sobre lo ocurrido en el Atlántico Norte.

Buque (1)

El M/T Sophia y la llamada “flota oscura”

En paralelo, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la intercepción del M/T Sophia en aguas internacionales del Caribe. La operación se realizó durante la madrugada y contó con coordinación entre fuerzas militares y agencias de seguridad.

Según el comunicado difundido en X, el petrolero formaba parte de la denominada “flota oscura”, un conjunto de buques que operan sin bandera y realizan actividades ilícitas para transportar crudo sancionado.

La nave quedó bajo escolta de la Guardia Costera y se dirige hacia territorio estadounidense, donde se definirá su destino final conforme a los procedimientos legales vigentes.

Un bloqueo que se endurece

Las incautaciones se producen en un contexto de creciente presión naval sobre las exportaciones energéticas venezolanas. En los últimos dos días, al menos 16 petroleros sancionados intentaron eludir el cerco marítimo, según análisis basados en imágenes satelitales.

Durante varias semanas, esas embarcaciones permanecieron amarradas en puertos de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, todas dejaron de figurar en esos puntos, de acuerdo con el seguimiento realizado por medios internacionales.

Cuatro de esos buques navegaron hacia el este a escasa distancia de la costa, con nombres falsos y posiciones alteradas mediante una técnica conocida como spoofing. Otros 12 dejaron de emitir señales y no registraron nuevas ubicaciones.

El bloqueo naval rige desde el 16 de diciembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una cuarentena total sobre petroleros sancionados que transportan crudo venezolano. La medida excluye al petróleo enviado por la empresa Chevron hacia el golfo de México.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses interceptaron tres petroleros. El Skipper quedó incautado el 10 de diciembre cuando se dirigía a China. El Centuries fue detenido y abordado el 20 de diciembre, aunque continuó su trayecto. El Bella 1, ahora Marinera, fue incautado esta semana.

Funcionarios estadounidenses indicaron que el foco de la cuarentena apunta a los buques sancionados que transportan petróleo venezolano fuera de los canales autorizados.

Estrategias de evasión bajo la lupa

Especialistas en monitoreo marítimo señalaron que las maniobras de evasión combinan engaño y coordinación. En algunos casos, varios buques salieron en simultáneo desde aguas venezolanas y avanzaron en la misma dirección.

Samir Madani, cofundador del sitio TankerTrackers.com, explicó que la saturación del bloqueo constituye una de las pocas opciones para intentar romper un cerco naval de estas características.

Las autoridades estadounidenses continúan con el seguimiento satelital y la vigilancia marítima sobre las rutas energéticas de la región.