miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 13:00
Tensión.

Estados Unidos incautó un buque ruso petrolero en el bloqueo naval a Venezuela

Al menos 16 buques sancionados intentaron evadir el cerco impuesto por los Estados Unidos en las costas de Venezuela. Este miércoles en total incautaron dos buques.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Buque (1)
Lee además
EstadosUnidos y el plan para Venezuela
Congreso.

Revelaron el plan de Estados Unidos para Venezuela: "No queremos que caiga en el caos"
De qué acusa EE.UU. a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.  
Justicia.

¿De qué es acusado Nicolás Maduro y cuál es la evidencia presentada en su contra?

Uno de los buques interceptados fue el Bella 1, registrado bajo bandera rusa y con destino final a Rusia. La captura se produjo luego de una persecución que se extendió durante dos semanas y concluyó en aguas del Atlántico Norte, según confirmaron fuentes oficiales estadounidenses.

El segundo caso involucró al M/T Sophia, un petrolero que navegaba sin bandera en el Caribe y que fue detenido sin incidentes. Ambas acciones se inscriben dentro de la estrategia de presión de Washington sobre las exportaciones energéticas de Venezuela.

Una operación coordinada en aguas internacionales

El Comando Europeo de Estados Unidos informó a través de la red social X que la incautación del Bella 1 contó con la intervención del Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa. Las autoridades señalaron que el buque violó sanciones vigentes y eludió controles marítimos durante su travesía.

De acuerdo con la información oficial, la Guardia Costera intentó abordar el petrolero en varias oportunidades, pero la nave rechazó esos procedimientos. Finalmente, las fuerzas estadounidenses lograron interceptarlo sin que se registraran actos hostiles.

El buque pasó a denominarse Marinera tras quedar bajo custodia estadounidense y se convirtió en el último petrolero sancionado incautado desde el inicio del endurecimiento de las medidas contra Venezuela.

Buque

Presencia rusa y versiones cruzadas

Durante el operativo surgieron versiones sobre la presencia de unidades navales rusas en la zona. Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que buques militares, incluido un submarino, se encontraban en las inmediaciones al momento de la incautación.

Sin embargo, funcionarios de Estados Unidos aclararon que no había embarcaciones rusas cerca del Bella 1 cuando se concretó el abordaje, lo que evitó cualquier posibilidad de tensión directa entre ambas potencias.

Hasta el momento, el gobierno de Rusia no emitió comentarios oficiales sobre lo ocurrido en el Atlántico Norte.

Buque (1)

El M/T Sophia y la llamada “flota oscura”

En paralelo, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó la intercepción del M/T Sophia en aguas internacionales del Caribe. La operación se realizó durante la madrugada y contó con coordinación entre fuerzas militares y agencias de seguridad.

Según el comunicado difundido en X, el petrolero formaba parte de la denominada “flota oscura”, un conjunto de buques que operan sin bandera y realizan actividades ilícitas para transportar crudo sancionado.

La nave quedó bajo escolta de la Guardia Costera y se dirige hacia territorio estadounidense, donde se definirá su destino final conforme a los procedimientos legales vigentes.

Un bloqueo que se endurece

Las incautaciones se producen en un contexto de creciente presión naval sobre las exportaciones energéticas venezolanas. En los últimos dos días, al menos 16 petroleros sancionados intentaron eludir el cerco marítimo, según análisis basados en imágenes satelitales.

Durante varias semanas, esas embarcaciones permanecieron amarradas en puertos de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, todas dejaron de figurar en esos puntos, de acuerdo con el seguimiento realizado por medios internacionales.

Cuatro de esos buques navegaron hacia el este a escasa distancia de la costa, con nombres falsos y posiciones alteradas mediante una técnica conocida como spoofing. Otros 12 dejaron de emitir señales y no registraron nuevas ubicaciones.

El bloqueo naval rige desde el 16 de diciembre, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una cuarentena total sobre petroleros sancionados que transportan crudo venezolano. La medida excluye al petróleo enviado por la empresa Chevron hacia el golfo de México.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses interceptaron tres petroleros. El Skipper quedó incautado el 10 de diciembre cuando se dirigía a China. El Centuries fue detenido y abordado el 20 de diciembre, aunque continuó su trayecto. El Bella 1, ahora Marinera, fue incautado esta semana.

Funcionarios estadounidenses indicaron que el foco de la cuarentena apunta a los buques sancionados que transportan petróleo venezolano fuera de los canales autorizados.

Estrategias de evasión bajo la lupa

Especialistas en monitoreo marítimo señalaron que las maniobras de evasión combinan engaño y coordinación. En algunos casos, varios buques salieron en simultáneo desde aguas venezolanas y avanzaron en la misma dirección.

Samir Madani, cofundador del sitio TankerTrackers.com, explicó que la saturación del bloqueo constituye una de las pocas opciones para intentar romper un cerco naval de estas características.

Las autoridades estadounidenses continúan con el seguimiento satelital y la vigilancia marítima sobre las rutas energéticas de la región.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Revelaron el plan de Estados Unidos para Venezuela: "No queremos que caiga en el caos"

¿De qué es acusado Nicolás Maduro y cuál es la evidencia presentada en su contra?

Cómo seguirá el proceso judicial contra Nicoclás Maduro en EE.UU.

Gustavo Petro: "Por la patria tomaré de nuevo las armas"

Las fotos de la detención de Nicolás Maduro en los Estados Unidos

Lo que se lee ahora
Signos del horóscopo y el amor
Inteligencia artificial.

El signo del horóscopo que podría encontrar el amor en 2026: qué dice la IA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel