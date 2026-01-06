¿De qué es acusado Nicolás Maduro y cuál es la evidencia presentada en su contra?

De qué acusa EE.UU. a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Las autoridades de Estados Unidos imputaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores , tras su reciente detención en Caracas durante un operativo militar llevado a cabo por fuerzas estadonuidenses . Ambos enfrentan acusaciones por asociación ilícita vinculada al narcoterrorismo y un plan para traficar cocaína hacia territorio norteamericano.

Estados Unidos. Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York se declaró "no culpable"

A su vez, afrontan otros cargos ligados al uso y tenencia de armamento . La denuncia fue presentada públicamente el sábado por la fiscal general de EE.UU. , Pamela Bondi , horas después de que Donald Trump anunciara que el jefe del régimen venezolano y su pareja habían sido arrestados y trasladados fuera de Venezuela .

El escrito presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluye además cargos contra el actual ministro del Interior de Venezuela y figura central del chavismo , Diosdado Cabello ; el exfuncionario Ramón Rodríguez Chacín ; Nicolás Ernesto Maduro , hijo del líder venezolano ; y Héctor Rusthenford Guerrero , alias “el Niño Guerrero” , señalado como jefe de la organización criminal Tren de Aragua .

Se trata de una nueva ofensiva judicial , ya que en ocasiones anteriores los tribunales estadounidenses habían apuntado contra Maduro y otros dirigentes de alto rango del chavismo por delitos de extrema gravedad vinculados al narcotráfico y al tráfico de armas .

venezuelas-captured-president-nicolas-maduro-and-his-wife-cilia-flores-attend-their-arraignment-with-defense-lawyers-barry-pollack-and-mark-donnelly-to-face-us-federal-charges-including-narco-terrorism-consp Ilustración judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

Desde hace varios meses, el Gobierno de Estados Unidos viene acusando al presidente venezolano de estar al frente de una red delictiva conocida como el Cartel de los Soles, una imputación que Maduro ha rechazado de manera reiterada. En ese marco, Washington llegó a ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de datos que permitieran dar con su detención.

Tras el arresto, la fiscal general Pamela Bondi publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que Maduro y su esposa “pronto se enfrentarán a toda la furia de la justicia estadounidense” en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses.

Ayer se llevó adelante la primera citación en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan. Tras declararse inocente en la primera audiencia, cómo seguirá el proceso judicial contra Maduro en EE.UU.

En la misma línea, el vicepresidente norteamericano JD Vance remarcó que “No se puede eludir la justicia” por tráfico de drogas en Estados Unidos por el hecho de vivir en “un palacio en Caracas”.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro ante la Justicia de Estados Unidos?

Desde marzo de 2020, Nicolás Maduro está bajo proceso penal en el Distrito Sur de Nueva York, donde pesa sobre él una causa criminal abierta por la justicia estadounidense.

La acusación, formulada por un gran jurado, lo señala como una de las figuras centrales de la estructura conocida como el Cártel de los Soles.

Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se trata de “una organización venezolana de narcotráfico” compuesta por altos funcionarios del gobierno que “abusaron del pueblo venezolano” y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela —incluyendo partes del Ejército, el aparato de inteligencia, la Legislatura y el Poder Judicial— para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

Traslado de Nicolás Maduro (4)

Posibles evidencias

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, “el nombre del cártel hace referencia” a las insignias de Sol que llevan los uniformes de los altos oficiales militares venezolanos.

En el escrito judicial se describe además el accionar de Maduro una vez que llegó al poder en 2013:

Pactó el traslado de cargamentos de cocaína de gran volumen elaborados por la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) .

de elaborados por la de las . Dispuso que el Cártel de los Soles abasteciera a las FARC con armamento de uso militar .

abasteciera a las con . Articuló acciones con Honduras y otras naciones para viabilizar operaciones de narcotráfico a gran escala.

Además de Nicolás Maduro, los fiscales avanzaron con acusaciones contra otros 14 dirigentes del chavismo. Entre ellos figuran Diosdado Cabello, considerado una de las figuras con mayor peso dentro del poder, y Hugo Armando Carvajal Barrios, exgeneral actualmente detenido por el Distrito Sur de Nueva York.

Cartel de los soles - maduro El Gobierno argentino declaró al "Cártel de los Soles" como organización terrorista

Este último admitió su responsabilidad en junio de 2025, al declararse culpable de participar en una conspiración para ingresar cocaína en Estados Unidos y de colaborar en el narcotráfico destinado a respaldar a las FARC.

Según sostienen los fiscales, desde territorio venezolano salen cada año entre 200 y 250 toneladas de cocaína. Ese volumen equivale a aproximadamente entre el 10% y el 13% de la producción mundial anual estimada, de acuerdo con el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2025, el reporte que el Departamento de Estado eleva de manera periódica al Congreso de Estados Unidos.

El líder chavista Nicolás Maduro.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, había precisado a través de su perfil en X que Maduro enfrenta imputaciones por asociación ilícita vinculada al narcoterrorismo, complot para el ingreso de cocaína al país, tenencia de ametralladoras y artefactos destructivos, además de un acuerdo criminal para poseer ese tipo de armamento con fines hostiles contra Estados Unidos.