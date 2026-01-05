El fiscal Carlos Stornelli pide la extradición de Nicolás Maduro a Argentina

Detencion de Nicolás Maduro en EEUU.

El fiscal federal Carlos Stornelli adhirió al pedido de querellantes para activar la extradición activa de Nicolás Maduro, preso en Nueva York por narcotráfico, y someterlo a indagatoria en Comodoro Py por lesa humanidad.

Detención de Maduro en EE.UU. Nicolás Maduro, expresidente venezolano, fue capturado en Caracas en un operativo militar estadounidense y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas desde 2020, con penas de hasta cadena perpetua.

El día sábado el presidente Donald Trump confirmó la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de audiencias judiciales.

Pedido del fiscal Stornelli Carlos Stornelli, fiscal federal N°4, presentó este lunes un escrito ante el Juzgado Federal N°2 a cargo de Sebastián Ramos, adhiriéndose a la solicitud de las asociaciones FADER y FADD, representadas por Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff.

Stornelli destacó la urgencia por la detención de Maduro y la orden vigente de captura internacional para indagatoria, pidiendo iniciar la extradición activa vía Cancillería argentina. EXTRADICION DE MADURO

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.