lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 18:23
Solicitud.

El fiscal Carlos Stornelli pide la extradición de Nicolás Maduro a Argentina

El fiscal Stornelli pidió activar la extradición a la Argentina de Nicolás Maduro para juzgarlo por delitos de lesa humanidad, tras su detención en Estados Unidos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Detencion de Nicolás Maduro en EEUU.

Detencion de Nicolás Maduro en EEUU.

Detención de Maduro en EE.UU.

Nicolás Maduro, expresidente venezolano, fue capturado en Caracas en un operativo militar estadounidense y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas desde 2020, con penas de hasta cadena perpetua.

El día sábado el presidente Donald Trump confirmó la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la espera de audiencias judiciales.

Pedido del fiscal Stornelli

Carlos Stornelli, fiscal federal N°4, presentó este lunes un escrito ante el Juzgado Federal N°2 a cargo de Sebastián Ramos, adhiriéndose a la solicitud de las asociaciones FADER y FADD, representadas por Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff.

Stornelli destacó la urgencia por la detención de Maduro y la orden vigente de captura internacional para indagatoria, pidiendo iniciar la extradición activa vía Cancillería argentina.

EXTRADICION DE MADURO

