Suiza bloqueó los activos vinculados a Maduro para impedir el retiro de fondos del país

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país para evitar su transferencia al extranjero.

El Gobierno de Suiza informó que resolvió bloquear de forma urgente la totalidad de los bienes y fondos vinculados a Nicolás Maduro y a individuos de su entorno que se encuentren bajo jurisdicción suiza . De acuerdo con el Consejo Federal , la disposición apunta a impedir eventuales maniobras de retiro o desvío de capitales.

Esta medida tiene lugar en un contexto de fuerte tensión política desatado tras el arresto de Maduro en Caracas por autoridades de Estados Unidos y su posterior traslado a ese país.

La disposición adoptada no alcanza a los integrantes del gobierno venezolano actualmente en funciones, que quedaron expresamente fuera del alcance de la normativa.

Según detalló el Consejo Federal en su comunicado oficial , el bloqueo de bienes se apoya en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos de Origen Ilícito en manos de Personas Políticamente Expuestas en el Exterior (FIAA) . Desde el Ejecutivo suizo remarcaron que se trata de una medida preventiva , orientada a impedir movimientos de capitales hacia el exterior, en particular ante un escenario de transición política en Venezuela .

Las autoridades helvéticas aclararon que, si los avances de las pesquisas confirman que esos recursos tienen un origen ilegal, el Estado suizo asumirá el compromiso de asegurar que el dinero sea utilizado en favor de la población de Venezuela.

La decisión comunicada se agrega al paquete de restricciones que Suiza mantiene sobre el país caribeño desde 2018, aplicadas en el marco de la Ley de Embargo, un régimen que ya incluía el bloqueo de bienes vinculados a determinados dirigentes y organismos venezolanos.

Sin embargo, el Consejo Federal precisó que las medidas recientemente implementadas en el marco de la FIAA están dirigidas puntualmente a individuos que hasta ahora no figuraban dentro de los regímenes de sanciones vigentes en Suiza, lo que implica una extensión del espectro de las limitaciones financieras.

Extensión de las sanciones y criterios de aplicación

En el texto oficial, el Gobierno suizo remarcó que la pérdida de control político por parte de Maduro no constituye un factor decisivo para la puesta en marcha de la FIAA, ni tampoco lo son las condiciones jurídicas internacionales en las que ese escenario se haya dado.

El elemento determinante para avanzar con esta decisión es la constatación formal de una transición en el poder, circunstancia que abre la puerta a que Venezuela impulse eventuales acciones judiciales vinculadas a bienes que podrían haber sido obtenidos de forma irregular durante la gestión de Maduro.

La inmovilización de los activos dispuesta tendrá una duración inicial de cuatro años y quedará sujeta a evaluaciones periódicas según la evolución del escenario político y legal. De acuerdo con el Consejo Federal, la medida también busca allanar el camino para posibles mecanismos de cooperación judicial entre Suiza y las autoridades venezolanas, en caso de que se acrediten maniobras de origen ilícito en esos fondos.

Contexto internacional y seguimiento de la crisis venezolana

Las autoridades suizas volvieron a subrayar su adhesión a los principios del derecho internacional, al rechazo del uso de la fuerza y al respeto por la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.

En ese marco, recordaron que Suiza puso a disposición en múltiples oportunidades sus buenos oficios para todas las partes implicadas, con el objetivo de colaborar en la construcción de una salida pacífica al conflicto venezolano.

En el presente, el panorama en Venezuela continúa marcado por la incertidumbre y se proyectan diversos desenlaces posibles en el corto y mediano plazo, mientras Suiza sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos y el rumbo del proceso político en ese país.