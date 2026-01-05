lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 09:13
Política internacional.

Quién es el juez que llevará el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

A sus 92 años, el juez federal concentra décadas de trayectoria. Fue abogado del Ejército de EE.UU y llegó a la magistratura en 1998, designado por Clinton.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juicio a Maduro: quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York.

Luego de la detención de Nicolás Maduro ocurrida el sábado, se resolvió que el juez federal Alvin Hellerstein esté a cargo de conducir la causa penal contra el exmandatario venezolano. El proceso tendrá lugar este lunes en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ubicada en Manhattan, un tribunal de fuerte peso dentro del esquema judicial de EE.UU.

Según la imputación presentada por la fiscalía federal, Maduro está acusado de delitos de extrema gravedad, entre ellos tráfico de drogas, hechos de corrupción estatal y vínculos con actividades terroristas.

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York.

Un juez de peso para una causa de alto impacto internacional

La causa quedó en manos de Hellerstein, un magistrado con extensa experiencia y uno de los jueces federales más veteranos actualmente en funciones en el país.

La Corte del Distrito Sur de Nueva York suele concentrar expedientes de enorme relevancia vinculados a seguridad nacional, terrorismo y delitos de alcance internacional. En ese ámbito judicial se llevará adelante el caso contra el ex referente del chavismo, de acuerdo con las imputaciones formuladas por el Ministerio Público federal.

Alvin Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, inició su trayectoria profesional como abogado del Ejército estadounidense y más tarde desarrolló su carrera en el ámbito privado. En mayo de 1998 fue nombrado juez del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton, y con el correr del tiempo pasó a integrar el grupo de magistrados federales con mayor antigüedad en funciones dentro del sistema judicial de Estados Unidos.

El juez federal de distrito Alvin Hellerstein preside una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, en un boceto de la sala del tribunal.

En 2011, el magistrado pasó a desempeñarse bajo la figura de juez sénior, una condición que no le impidió seguir activo en la tramitación de expedientes. Durante su extensa carrera, tomó intervención en causas de terrorismo, asuntos de seguridad nacional, litigios financieros de alta complejidad y juicios civiles con fuerte impacto mediático.

Un historial marcado por casos emblemáticos y causas sensibles

Dentro de su historial se destacan procesos de enorme trascendencia pública, como las demandas por los daños ocasionados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, el juicio por acoso sexual que involucró al productor de cine Harvey Epstein, y la causa seguida contra Michael Cohen, quien supo ser abogado personal del entonces presidente Donald Trump.

Juicio a Maduro.

Hellerstein también tiene a su cargo el expediente que involucra al ex militar venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, quien supo dirigir los organismos de inteligencia del chavismo. Carvajal enfrenta cargos por tráfico de drogas en la misma corte federal de Nueva York donde deberá comparecer Nicolás Maduro.

De acuerdo con la causa, la declaración de Carvajalexdiputado y antiguo responsable de los servicios de inteligencia del régimen— será un elemento central en el proceso contra Maduro. El ex general optó por cooperar con la Justicia estadounidense y durante el último verano admitió su culpabilidad por cuatro delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo ante el tribunal federal neoyorquino.

Fallos clave y decisiones controvertidas en la era de Donald Trump

La designación de Alvin Hellerstein para intervenir en la causa contra Nicolás Maduro lo sitúa como una figura clave en uno de los juicios de mayor impacto de las últimas décadas. Su trayectoria lo muestra al frente de investigaciones y litigios de extrema sensibilidad dentro del entramado judicial de Estados Unidos.

Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que estará a cargo del proceso en Nueva York.

En los últimos años, el juez firmó sentencias que tanto avalaron como cuestionaron iniciativas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Entre sus resoluciones se incluyeron decisiones que frenaron expulsiones de inmigrantes por razones constitucionales, así como fallos que desestimaron solicitudes de reducción de penas fundamentadas en criterios religiosos o de origen nacional.

