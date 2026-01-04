lunes 05 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de enero de 2026 - 22:39
Venezuela.

Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y no pidió la liberación de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y titular interina de Venezuela, encabezó este domingo su primera reunión de gabinete y dejó un mensaje donde no pidió la liberación de Maduro.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
reunion delcy rodriguez

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y titular interina de Venezuela, encabezó este domingo su primera reunión de gabinete, con la participación de ministros y altos funcionarios del Gobierno venezolano, según informaron fuentes oficiales.

Lee además
donald trump hablo de una posible segunda operacion en venezuela y advirtio a cuba y colombia
Tensión.

Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia
 Nicolás Ernesto Maduro Guerra,
Redes.

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Además, luego utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado donde escribió un mensaje de Venezuela, al mundo, y a los Estados Unidos, y no pidió por la liberación de Nicolás Maduro.

Reunión de Delcy Rodríguez como titular interina de Venezuela

El encuentro estuvo enfocado en temas de gestión y coordinación, además del análisis del escenario político y las relaciones internacionales, en un contexto de fuerte atención regional sobre los movimientos del Ejecutivo.

La reunión fue leída como una señal de orden y continuidad en la conducción del Gobierno, mientras se aguardan definiciones y posibles anuncios en las próximas horas.

reunion venezuela

El mensaje de Delcy Rodríguez en redes sociales

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", arrancó en el texto la titular interina de Venezuela.

Luego acotó: "Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo".

Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.

Concluyó en el mensaje, en el que en ningún momento hizo referencia al pedido de libertad de Nicolás Maduro.

El mensaje completo de Delcy Rodríguez

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Donald Trump habló de una posible segunda operación en Venezuela y advirtió a Cuba y Colombia

El mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la captura: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Donald Trump advirtió que Delcy Rodríguez "pagará un precio muy alto" si no coopera

El Ejército de Venezuela rechazó la intervención de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Lo que se lee ahora
Venezolanos que residen en Jujuy
Comunicado.

Captura de Nicolás Maduro: "Para los venezolanos en Jujuy, esta noticia devuelve la esperanza"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Rutas y caminos de Jujuy
Atención.

Rutas intransitables tras la tormenta en Jujuy: qué caminos están cortados este domingo 4 de enero

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy mueve el mercado de pases: confirmó otros cinco refuerzos para el 2026

Hoy se hace el encuentro de pesebres en la Catedral (Archivo) video
Convocante.

Este domingo se hace el tradicional encuentro de pesebres en San Salvador de Jujuy

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy
Precaución.

Se realizó el tradicional Encuentro de Pesebres en la Catedral de Jujuy

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Atención.

Jujuy sigue bajo alerta amarilla por tormentas y posible granizo este domingo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel