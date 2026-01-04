Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y no pidió la liberación de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y titular interina de Venezuela , encabezó este domingo su primera reunión de gabinete, con la participación de ministros y altos funcionarios del Gobierno venezolano, según informaron fuentes oficiales.

Además, luego utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado donde escribió un mensaje de Venezuela, al mundo, y a los Estados Unidos, y no pidió por la liberación de Nicolás Maduro.

El encuentro estuvo enfocado en temas de gestión y coordinación, además del análisis del escenario político y las relaciones internacionales, en un contexto de fuerte atención regional sobre los movimientos del Ejecutivo.

La reunión fue leída como una señal de orden y continuidad en la conducción del Gobierno, mientras se aguardan definiciones y posibles anuncios en las próximas horas.

El mensaje de Delcy Rodríguez en redes sociales

"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", arrancó en el texto la titular interina de Venezuela.

Luego acotó: "Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo".

Concluyó en el mensaje, en el que en ningún momento hizo referencia al pedido de libertad de Nicolás Maduro.

