Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete y no pidió la liberación de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y titular interina de Venezuela, encabezó este domingo su primera reunión de gabinete, con la participación de ministros y altos funcionarios del Gobierno venezolano, según informaron fuentes oficiales.
Además, luego utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado donde escribió un mensaje de Venezuela, al mundo, y a los Estados Unidos, y no pidió por la liberación deNicolás Maduro.
Reunión de Delcy Rodríguez como titular interina de Venezuela
El encuentro estuvo enfocado en temas de gestión y coordinación, además del análisis del escenario político y las relaciones internacionales, en un contexto de fuerte atención regional sobre los movimientos del Ejecutivo.
La reunión fue leída como una señal de orden y continuidad en la conducción del Gobierno, mientras se aguardan definiciones y posibles anuncios en las próximas horas.
El mensaje de Delcy Rodríguez en redes sociales
"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación", arrancó en el texto la titular interina de Venezuela.
Luego acotó: "Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo".
Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro.
Concluyó en el mensaje, en el que en ningún momento hizo referencia al pedido de libertad de Nicolás Maduro.