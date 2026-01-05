lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 07:14
Internacional.

Nicolás Maduro enfrentará este lunes a la Justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro comparece ante un juez federal para conocer los cargos por narcoterrorismo y tráfico de drogas tras su detención y traslado a Estados Unidos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro detenido.

Nicolás Maduro detenido.

Foto: Reuters
El ex mandatario venezolano llega a esta instancia bajo custodia federal, junto a su esposa, Cilia Flores, luego de una detención realizada el sábado en Caracas durante una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Ambos permanecen alojados en dependencias federales a la espera de la comparecencia.

La audiencia cumple un rol clave dentro del proceso. El tribunal comunica las acusaciones, garantiza el acceso a defensa legal y fija pautas iniciales como el régimen de detención y el cronograma preliminar del expediente.

El eje central del caso gira en torno a cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la figura de narcoterrorismo vincula el negocio del narcotráfico con el uso de violencia y estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes.

La fiscalía sostiene que Maduro integró durante años un esquema destinado a enviar grandes volúmenes de cocaína hacia territorio estadounidense. De acuerdo con la acusación, ese entramado contó con protección estatal y con recursos logísticos provenientes de organismos oficiales de Venezuela.

Los cargos no surgen de un hecho aislado. En marzo de 2020, fiscales federales ya presentaron acusaciones formales contra Maduro y otros dirigentes del chavismo, a quienes vincularon con una red conocida como el Cartel de los Soles.

Nicolas Maduro en Nueva York
Nicolas Maduro en Nueva York

Nicolas Maduro en Nueva York

El origen de la causa y el rol del Cartel de los Soles

En aquel expediente, los investigadores describieron una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del poder político venezolano. El objetivo, según el escrito judicial, consistía en facilitar el ingreso de cocaína a Estados Unidos como parte de una estrategia criminal sostenida en el tiempo.

La causa también incluye a Cilia Flores, señalada por la fiscalía como parte del núcleo de poder que permitió o encubrió actividades ilegales. Su nombre ya figuraba en antecedentes judiciales en Nueva York.

En 2017, dos sobrinos de Flores recibieron condenas en ese mismo distrito federal tras un intento de introducir cocaína en Estados Unidos. Ese episodio suele aparecer en la investigación como antecedente relevante dentro del contexto familiar y político.

Alcance jurídico y debate sobre la jurisdicción

Desde el plano estrictamente judicial, la audiencia de este lunes no implica el inicio de un juicio ni la evaluación de pruebas. Se trata del paso formal que pone en marcha el proceso con el acusado frente al juez.

En esta instancia, la fiscalía detalla los cargos y la defensa puede plantear objeciones preliminares. El magistrado, a su vez, decide sobre la detención preventiva, el acceso al expediente y las fechas de las próximas audiencias.

El caso abre debates jurídicos de peso. Uno de ellos se relaciona con la competencia de la justicia estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio. El Departamento de Justicia basa su postura en el impacto directo del narcotráfico sobre Estados Unidos y en el uso de rutas internacionales con destino final en ese país.

Otro punto sensible se vincula con el estatus de Maduro como ex jefe de Estado. Washington sostiene que cualquier inmunidad asociada a ese cargo perdió vigencia tras su salida forzada del poder y el desconocimiento de su legitimidad por parte de Estados Unidos.

La comparecencia marca un hecho sin precedentes recientes. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia federal estadounidense por delitos graves vinculados al narcotráfico internacional.

El proceso refuerza la estrategia de Estados Unidos de avanzar por la vía penal contra figuras centrales del chavismo, en paralelo a sanciones económicas y medidas diplomáticas que se aplican desde hace años.

Nicolas Maduro ya está en el centro de detención de Nueva York
Nicolas Maduro ya está en el centro de detención de Nueva York

Nicolas Maduro ya está en el centro de detención de Nueva York

Un proceso largo y de alta complejidad

En términos procesales, el camino que se abre se anticipa extenso. Las causas de narcotráfico internacional suelen avanzar con múltiples audiencias preliminares, discusiones sobre pruebas y pedidos de cooperación internacional.

La fiscalía deberá demostrar no solo la existencia de envíos de droga, sino también el rol específico de Maduro en la planificación, coordinación o encubrimiento de esas operaciones. Ese punto representa uno de los desafíos centrales del caso.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
