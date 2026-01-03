sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 09:41
Internacional.

Las imputaciones de Estados Unidos a Nicolás Maduro y su esposa

La Justicia federal de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro y Cilia Flores por delitos graves en su país.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Donald Trump
Operativo.

Donald Trump: "Vamos a dirigir el país hasta que llegue el momento de una transición segura"
la primera foto de nicolas maduro detenido
Urgente.

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

La comunicación oficial precisó que ambos enfrentarán el proceso en tribunales estadounidenses.

Los cargos formales contra Maduro

De acuerdo con lo informado por Bondi, Nicolás Maduro fue acusado de “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos”.

La fiscal general sostuvo que se trata de delitos graves bajo la legislación federal. “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, expresó en el comunicado.

Las causas quedaron radicadas en una de las jurisdicciones federales con mayor experiencia en investigaciones por crimen organizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611&partner=&hide_thread=false

Declaraciones oficiales del Departamento de Justicia

Pamela Bondi destacó el rol del Ejecutivo estadounidense en el avance del expediente judicial. “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”, afirmó.

La fiscal general también reconoció la intervención militar en el operativo. “Un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, indicó.

Las autoridades remarcaron que la imputación se enmarca en una política sostenida de persecución penal contra redes de narcotráfico transnacionales.

Alcance judicial y próximos pasos

El proceso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, una corte federal que concentra causas complejas vinculadas a terrorismo, drogas y organizaciones criminales. Desde el Departamento de Justicia señalaron que el expediente continuará bajo los procedimientos habituales del sistema judicial federal.

“Los cargos avanzarán conforme a la ley estadounidense”, indicaron fuentes oficiales al referirse al desarrollo de la causa.

