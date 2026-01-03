Las imputaciones de Estados Unidos a Nicolás Maduro y su esposa

La fiscal general de Nueva York, Pamela Bondi, confirmó la imputación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores , en el Distrito Sur de Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armamento pesado. El anuncio se difundió a través de un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según informó Bondi, la acusación federal incluye cargos de alto impacto y alcance internacional. “ Han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York ”, señaló la fiscal general al detallar el avance de la causa.

La comunicación oficial precisó que ambos enfrentarán el proceso en tribunales estadounidenses.

De acuerdo con lo informado por Bondi, Nicolás Maduro fue acusado de “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos”, “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos”.

La fiscal general sostuvo que se trata de delitos graves bajo la legislación federal. “Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, expresó en el comunicado.

Las causas quedaron radicadas en una de las jurisdicciones federales con mayor experiencia en investigaciones por crimen organizado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611&partner=&hide_thread=false Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Declaraciones oficiales del Departamento de Justicia

Pamela Bondi destacó el rol del Ejecutivo estadounidense en el avance del expediente judicial. “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense”, afirmó.

La fiscal general también reconoció la intervención militar en el operativo. “Un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, indicó.

Las autoridades remarcaron que la imputación se enmarca en una política sostenida de persecución penal contra redes de narcotráfico transnacionales.

Alcance judicial y próximos pasos

El proceso se tramita en el Distrito Sur de Nueva York, una corte federal que concentra causas complejas vinculadas a terrorismo, drogas y organizaciones criminales. Desde el Departamento de Justicia señalaron que el expediente continuará bajo los procedimientos habituales del sistema judicial federal.

“Los cargos avanzarán conforme a la ley estadounidense”, indicaron fuentes oficiales al referirse al desarrollo de la causa.