3 de enero de 2026 - 23:44
Video.

Nicolas Maduro ya está en el centro de detención de Nueva York

Nicolás Maduro fue trasladado este sábado por la noche a Nueva York para ser juzgado. Se conocieron las imagenes de su llegada al centro de detención.

Claudio Serra
Claudio Serra
Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York, Estados Unidos, donde enfrentará un juicio federal por cargos de conspiración narcoterrorista. El arribo del mandatario, detenido horas antes en Caracas durante un operativo internacional, quedó registrado en varios videos que comenzaron a circular en las últimas horas.

Maduro llegó esposado y bajo un fuerte operativo de seguridad a la pista donde descendió el avión oficial que lo trasladó. Luego fue llevado directamente al Centro Metropolitano de Detención (MDC), la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Brooklyn, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial.

Nicolás Maduro en el centro de detención

Nicolás Maduro esposado

Las imágenes difundidas muestran al líder chavista rodeado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes lo escoltaron en todo momento. En uno de los videos, se escucha a Maduro decir en inglés: “Good night, happy New Year” (“Buenas noches, feliz Año Nuevo”), al llegar a territorio estadounidense.

Otra de las fotografías que trascendieron lo muestra con las manos esposadas y levantando los pulgares, gesto que llamó la atención por la inusual actitud en medio del operativo.

Maduro será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una causa que investiga presuntas actividades vinculadas al narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades norteamericanas anticiparon que el proceso incluirá testimonios y documentos reunidos durante años por agencias federales.

La llegada del mandatario a Nueva York marca un punto histórico en la relación bilateral y en la crisis política venezolana, y abre un capítulo de alto impacto internacional en el comienzo del nuevo año.

