Cómo seguirá el proceso judicial contra Nicoclás Maduro en EE.UU.

Luego de la audiencia inicial en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores , se declararon inocentes , el expediente judicial que se sigue en Nueva York, Estados Unidos, contra el exlíder chavista depuesto quedó suspendido hasta el mes de marzo . La siguiente comparecencia ante la Justicia fue programada para el 17 de ese mes .

Estados Unidos. Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York se declaró "no culpable"

Galería. Las fotos de la detención de Nicolás Maduro en los Estados Unidos

Tras la audiencia realizada este lunes en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan , ambos quedaron formalmente imputados por los cargos que se les atribuyen y fueron trasladados nuevamente al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn .

Se trata de un establecimiento penitenciario federal de máxima seguridad , destinado a detenidos involucrados en causas penales de alta complejidad .

“Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo Maduro durante una audiencia que se extendió por media hora . Además, negó de manera tajante las acusaciones en su contra y afirmó que no es responsable de los delitos vinculados al tráfico de drogas y de armas que le imputa la justicia de los Estados Unidos.

Por su parte, su abogado defensor, Barry Pollack, aclaró que por ahora no pidió la libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de presentar esa solicitud en una etapa posterior del proceso.

Nicolas Maduro es escoltado por agentes de la DEA.

Cómo sigue el proceso contra Nicolás Maduro en EE.UU.

El 17 de marzo, Maduro y Flores deberán comparecer nuevamente ante el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien preside el tribunal que lleva adelante el expediente.

Durante la audiencia, el magistrado dejó entrever el rumbo que podría tomar el proceso al interrumpir a Maduro cuando este afirmaba haber sido “secuestrado” en su residencia de Caracas. En ese momento, el juez lo frenó y aclaró que existirá un “momento y lugar” apropiados para que exponga su versión de los acontecimientos.

Traslado de Nicolás Maduro (4)

El exmandatario venezolano depuesto fue detenido junto a su esposa durante la madrugada del sábado, en el marco de un operativo que incluyó bombardeos aéreos sobre distintos puntos de Venezuela. En Estados Unidos enfrenta cuatro imputaciones federales, entre las que se incluyen:

Asociación ilícita con fines de narcoterrorismo. Este delito contempla una condena mínima obligatoria de 20 años de prisión , con la posibilidad de llegar a cadena perpetua .

Este delito contempla una , con la posibilidad de llegar a . Acuerdo criminal para el ingreso de cocaína al país. La acusación también habilita una pena máxima de prisión perpetua .

La acusación también habilita una . Tenencia de ametralladoras y artefactos de alto poder destructivo. En este caso, la sanción puede alcanzar hasta 30 años de cárcel .

En este caso, la sanción puede alcanzar . Conspiración para la posesión de armamento con fines delictivos. Prevê una pena mínima de 20 años, que puede elevarse a perpetua si se comprueba que las acciones derivaron en muertes.

Además, enfrenta imputaciones por su presunta cooperación con grupos criminales que Washington considera organizaciones terroristas.

traslado de nicolás maduro (1)

Cuánto podría durar el juicio contra Nicolas Maduro

En caso de que Maduro continúe rechazando las acusaciones y no se alcance un entendimiento con la fiscalía, el juicio podría prolongarse hasta dos años.

Mientras tanto, su equipo legal se prepara para cuestionar la legalidad del proceso, al sostener que su detención habría violado normas del derecho internacional y al invocar una supuesta inmunidad por su condición de jefe de Estado extranjero. Sin embargo, especialistas en la materia aseguran que estos planteos difícilmente sean aceptados por el juez a cargo de la causa.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro.

Un antecedente similar se dio con el dictador panameño Manuel Noriega, quien también intentó sin éxito ampararse en una supuesta inmunidad tras la intervención militar de Estados Unidos en Panamá en 1990.

Al estar sometido al sistema judicial estadounidense, Maduro contará con los mismos derechos procesales que cualquier imputado, entre ellos la posibilidad de enfrentar un juicio oral con un jurado integrado por ciudadanos comunes de Nueva York.