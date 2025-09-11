Arribó al país el avión con los 10 argentinos deportados de Estados Unidos

A las 3.17 de la madrugada de este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un vuelo de Estados Unidos , que trasladaba a diez ciudadanos argentinos deportados por orden del gobierno de Donald Trump . El arribo se realizó por la terminal destinada a operaciones privadas y, minutos después, los deportados se encontraron con sus seres queridos .

El viaje se efectuó en un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International , con capacidad para 247 pasajeros , aeronave que fue contratada por las autoridades norteamericanas para concretar la repatriación .

En las inmediaciones del aeropuerto Ministro Pistarini se desplegaron efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria , aunque no fue necesario implementar dispositivos especiales .

El descenso de los deportados se llevó a cabo de manera escalonada : algunos llevaban valijas y otros portaban sus objetos en simples bolsas plásticas blancas .

Uno de los repatriados relató que, en los días previos a iniciarse el proceso de expulsión, la atención recibida fue correcta y respetuosa. “Todo en orden, como debe ser”, comentó. Se trata de un joven de 25 años detenido en San Antonio, Texas, quien aclaró que tendrá prohibido volver a ingresar a territorio estadounidense por los próximos cinco años.

Al referirse a las razones que motivaron la migración, resumió: “Solamente vamos por el sueño americano”. También destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores intervino para garantizar que los traslados se realizaran sin inconvenientes.

Aunque cinco de los deportados carecen de antecedentes judiciales, fuentes diplomáticas señalaron que la medida respondió a una decisión exclusiva de las autoridades norteamericanas, independientemente de la situación legal de cada persona.

Los nombres de los argentinos que arribaron al país son:

Daniel Rodrigo Céspedes (Robo)

Maximiliano García (Sin antecedentes)

Luciana Lorena Lopresti (Agresión)

Sandra Márquez (S/A)

Ernesto Nunez (S/A)

Marcos Ontivero (Procurar prostitución)

Pablo Ridolfo (Delitos contra el orden público)

Mario Robles (S/A)

Julián Francisco Rojas (S/A)

Rodolfo Valor (Tráfico)

Un trayecto extenso con demoras y escalas internacionales

El itinerario programado antes de arribar a la Argentina señalaba que la nave debía salir desde Confins, en Belo Horizonte, y aterrizar a la 1.15. No obstante, la operación sufrió demoras y recién tocó pista pasadas las tres de la mañana. La travesía se había iniciado el miércoles en el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, en Texas, a las 0.48 hora local, con primer destino en Luisiana.

Desde ese punto volvió a despegar a las 6.58 rumbo a Bogotá, Colombia, donde efectuó una escala técnica. Tras esa última conexión, la aeronave finalmente llegó durante la madrugada al aeropuerto de Ezeiza. Aunque ya se habían registrado otros casos de compatriotas expulsados, hasta ahora todos habían retornado en aviones comerciales, siempre bajo la custodia de dos funcionarios de seguridad.

En un marco más amplio, un relevamiento elaborado por Ricardo Morgan, especialista en registrar con fotos y filmaciones los movimientos de aeronaves en el aeropuerto de Confins, expuso que desde comienzos de este año y hasta la última semana, más de 1.900 personas de nacionalidad brasileña fueron enviadas de regreso desde Estados Unidos en un total de 21 operaciones aéreas con destino final en Belo Horizonte o Fortaleza.

De acuerdo con los datos difundidos por Morgan y replicados por publicaciones especializadas, la frecuencia equivale a casi una deportación aérea por semana. Las estadísticas reflejan tanto la envergadura de estos procedimientos como la regularidad con que este tipo de vuelos aterriza en distintas ciudades de Brasil.

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los vuelos destinados a deportaciones buscan retornar a sus países de origen a extranjeros que infringieron la normativa migratoria. Entre los principales perfiles se encuentran quienes cruzaron la frontera sin autorización, aquellos que carecen de permisos de residencia, las personas con condenas judiciales y quienes son catalogados como riesgo para la seguridad interna.

La visión oficial de la diplomacia argentina frente a los deportados por EE.UU

Por su parte, el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, minimizó el alcance de las expulsiones recientes. En una entrevista radial sostuvo que la cifra correspondiente a ciudadanos argentinos es ínfima en comparación con la de otras naciones de la región y subrayó que Argentina figura entre los países con menor cantidad de deportados por las autoridades norteamericanas.

Al hablar sobre el vuelo que llegó a Ezeiza, el diplomático destacó que la proporción de argentinos involucrados es mínima en comparación con el total de extranjeros alcanzados por estas disposiciones. “Estamos hablando como que te diga un millón y diecisiete. Es más o menos cero”, expresó.

Explicó además que las expulsiones responden a faltas contra la normativa estadounidense, que pueden ir desde delitos judiciales hasta irregularidades migratorias. “Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio”, precisó Oxenford.

“Nosotros asistimos con todo el cuidado que, por supuesto, siempre merecen todos los ciudadanos argentinos. Siempre lo hemos hecho así y lo seguimos haciendo. Lo otro que puedo decir es que no ha habido incidentes”, añadió.