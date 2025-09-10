Mañana llegarán al país los argentinos deportados desde EE. UU.: detalles y protocolo

En los vuelos, los migrantes expulsados son acompañados por agentes de deportación norteamericanos que regresan a su país luego de dejar a los pasajeros en sus respectivas naciones, indicó La Nación

Este año, casi al mismo tiempo que el Gobierno libertario anunciaba las tratativas para la incorporación al programa de excepción de la Visa para los ciudadanos locales (el Visa Waiver Program por su nombre en inglés) la administración de Trump, a través de su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, pagó publicidad en Argentina para incentivar a los migrantes ilegales a regresar al país.

El vuelo partirá este miércoles desde EE.UU. y hará escalas previas en Colombia y Brasil para finalmente arribar al aeropuerto de Ezeiza,

Los deportados serán trasladados en un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International , con capacidad para 247 pasajeros

Un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense impacta en Argentina: este jueves aterrizará en el Aeropuerto de Ezeiza el primer vuelo especial de deportación que trae de regreso a 10 argentinos expulsados desde Estados Unidos . Será una operación inédita, distinta de los retornos anteriores por vía comercial.

El avión designado es un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, con capacidad para 247 pasajeros, alquilado especialmente para este tipo de traslados. Ya tuvo escalas programadas en Bogotá (Colombia) y Belo Horizonte (Brasil) antes de emprender la última etapa hacia la Argentina.

La deportación de estos ciudadanos responde a la política migratoria reforzada por la administración Trump, que impone severas sanciones migratorias por estadías irregulares , violaciones de visas, antecedentes penales o percepción como amenaza a la seguridad.

La aeronave tocará mañana suelo argentino en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza , con una decena de argentinos deportados.

Quiénes son los argentinos deportados desde los Estados Unidos

En medio de la fuerte política inmigratoria que aplicó la administración Trump, Infobae pudo confirmar que la decena de argentinos deportados que volverán en las próximas horas al país son:

Daniel Rodrigo Céspedes (Robo) Maximiliano García (Sin antecedentes) Luciana Lorena Lopresti (Agresión) Sandra Márquez (S/A) Ernesto Nunez (S/A) Marcos Ontivero (Procurar prostitución) Pablo Ridolfo (Delitos contra el orden público) Mario Robles (S/A) Julián Francisco Rojas (S/A) Rodolfo Valor (Tráfico)

A pesar de que cinco de los 10 argentinos deportados no cuentan con antecedentes penales, fuentes diplomáticas explicaron a este medio que se trata de una decisión unilateral de los Estados Unidos. La determinación de deportar está al margen de los antecedentes.

Si bien ya hubo argentinos expulsados, hasta el momento todos habían regresado en vuelos comerciales y acompañados por dos agentes de deportación.

Según el recorrido previsto antes de pisar suelo argentino, el avión que transportará a los 10 argentinos deportados de EE.UU. tiene como recorridos diversas escalas en la capital de Colombia, Bogotá, y también aterrizará en el aeropuerto internacional de Confins, en Belo Horizonte, en territorio brasileño.

Según lo que informó el sitio brasileño especializado Aeroin, el Boeing 767 que vuela bajo el número OAE-3642 realizará una parada de cerca de dos horas en Confins, estado de Minas Gerais, antes de continuar su trayecto hacia la Argentina. El aterrizaje en suelo brasileño está previsto para las 19.30, hora local, y el despegue hacia Buenos Aires está agendado para las 21.30, lo que implica que el vuelo debe arribar al aeropuerto de Ezeiza durante los primeros minutos del jueves, considerando una duración media del tramo entre Belo Horizonte y la capital argentina de poco más de tres horas.