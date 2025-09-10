miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 19:30
Inflación.

Qué alimentos y bebidas que subieron más en agosto en Argentina

Dentro de la división “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, algunos productos básicos registraron fuertes subas, destacándose frutas y bebidas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Argentina.

Inflación en Argentina.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto arrojó un incremento general de 1,9%, y en el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, el alza fue de 1,4%. La interanual llegó al 33,6% y en el año acumula una variación de 19,5%.

Alimentos y bebidas que más subieron en agosto en Argentina

canasta basica supermercado.jpg
Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Entre los productos que más subieron se encuentran:

  • Tomate redondo: +16,2% mensual.

  • Limón: +13,2%.

  • Banana: +9,3%.

  • Manzana: +4,1%.

  • Naranja: +4,4%.

  • Dulce de leche: +2,3%.

  • Yogur firme: +2,2%.

  • Leche fresca en sachet: +2,0%.

  • Gaseosa cola: +3,6%.

  • Pañales descartables (10 unidades): +3,5%.

En cambio, hubo bajas en productos estacionales como la lechuga (-20%), la papa (-1,7%) y el pollo entero (-1,6%).

El informe del INDEC también mostró que en la comparación interanual (agosto 2024 – agosto 2025), los alimentos acumularon una suba de 27,8%, siendo uno de los rubros con mayor impacto en el bolsillo de los hogares.

En el NOA, los alimentos y bebidas subieron 1,3% en agosto

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Noroeste argentino marcó que los alimentos y bebidas no alcohólicas —uno de los rubros más sensibles para el bolsillo de las familias— aumentaron 1,3% en agosto

En términos acumulados de 2025, los alimentos en la región llevan una suba del 17,9%, mientras que la variación interanual (agosto 2024 – agosto 2025) alcanzó el 19,0%

Si bien el nivel general de inflación en el NOA fue de 1,7%, los alimentos volvieron a ser uno de los rubros de mayor incidencia en la variación mensual regional, reflejando la presión sobre los precios de productos básicos de consumo diario

