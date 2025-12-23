Estados Unidos aprueba el primer medicamento oral GLP-1 contra la obesidad

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos autorizó la venta de la primera tableta oral destinada al tratamiento de la obesidad, correspondiente a la versión oral del medicamento inyectable Wegovy, creado por la compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk.

De acuerdo con la agencia AP, la empresa tiene previsto comercializar el medicamento en Estados Unidos a partir de enero de 2026, representando un avance significativo en la atención de una enfermedad que afecta a cerca de 100 millones de personas en el país.

La autorización otorgada por la FDA posiciona a Wegovy (semaglutida en formato oral de 25 mg diarios) como el primer tratamiento vía oral basado en GLP-1 disponible para personas con sobrepeso u obesidad en Estados Unidos. Este medicamento emula la función de una hormona humana que regula tanto el apetito como la sensación de saciedad .

La versión en pastilla de Wegovy contiene una cantidad significativamente mayor de semaglutida (25 mg), idéntica al principio activo que se encuentra en Wegovy inyectable y en el medicamento para la diabetes Ozempic . Esto se debe a que, al ser administrada por vía oral , solo una fracción del compuesto logra incorporarse al organismo, a diferencia de la aplicación mediante inyección , que permite una absorción completa.

La llegada de la versión oral se produce en un momento de expansión del mercado de tratamientos para la obesidad.

El lanzamiento de la versión en pastilla llega en un momento en que el mercado de tratamientos para la obesidad está en plena expansión, impulsado tanto por la alta incidencia de la enfermedad como por la creciente búsqueda de opciones más accesibles frente a las inyecciones tradicionales, que suelen ser costosas y representan un obstáculo para numerosos pacientes.

En un comunicado oficial, la compañía farmacéutica danesa subrayó que Wegovy oral se convierte en la primera terapia oral agonista del receptor GLP-1 aprobada específicamente para controlar el peso corporal. Los datos obtenidos en los estudios OASIS y SELECT 2 muestran que, “en el ensayo OASIS 4, la semaglutida oral de 25 mg tomada una vez al día mostró una pérdida de peso media del 16,6% entre adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una comorbilidad, siempre que se mantuviera la adherencia al tratamiento”.

La compañía también señaló que “la reducción de peso alcanzada con la píldora Wegovy es comparable a la obtenida con Wegovy inyectable de 2,4 mg”.

Modo de uso del nuevo medicamento

Wegovy se ofrece en tabletas de 25 mg para ser tomadas diariamente, incorporando el mismo principio activo presente en las versiones inyectables de Wegovy y Ozempic, así como en Rybelsus, que se administra a dosis menores y está destinado a pacientes con diabetes tipo 2.

La tableta debe tomarse en ayunas acompañada de un pequeño trago de agua, y es importante esperar al menos media hora antes de ingerir alimentos o líquidos. Esta medida es esencial para proteger el principio activo en el estómago y asegurar su correcta absorción en el organismo.

Para lograrlo, el laboratorio desarrolló un aditivo especial que resguarda la semaglutida hasta que alcanza el torrente sanguíneo.

Entre los efectos adversos más comunes, tanto de la versión oral como de la inyectable, se registraron náuseas y diarrea, que se presentaron en el 74% de los participantes que recibieron la nueva píldora y en el 42% de quienes tomaron placebo.

Resultados de ensayos clínicos y eficacia comparada

Los estudios clínicos revelaron que quienes tomaron la nueva píldora Wegovy lograron una pérdida promedio de peso del 16,6%, y aproximadamente un tercio de los participantes redujo al menos el 20% de su peso inicial.

En contraste, los voluntarios que recibieron placebo solo registraron una disminución del 2,2%. El médico Chris Mertens, que participó en los ensayos, destacó que el tratamiento diario ayudó a moderar el apetito y a reducir los pensamientos constantes sobre la comida: “Si un día me saltaba una comida, ni siquiera lo notaba”, afirmó.

En cuanto al costo, la agencia AP indicó que la dosis inicial se ofrecerá por 149 dólares al mes en determinados proveedores, aunque se espera que los precios definitivos se anuncien en enero, cuando comience la distribución oficial.

Algunos especialistas indican que la formulación oral podría reducir los costos de producción, lo que a su vez podría facilitar el acceso en comparación con las inyecciones. Sin embargo, todavía no se sabe si los pacientes preferirán tomar una pastilla diaria o recibir inyecciones semanales; mientras algunos evitan las inyecciones, otros aprecian la comodidad de tener dosis menos frecuentes.

La doctora Fatima Cody Stanford, del Hospital General de Massachusetts, destacó que la versión en pastilla constituye una alternativa valiosa para quienes enfrentan limitaciones económicas o logísticas que dificultan el acceso a las inyecciones.

Stanford remarcó que existe un grupo importante de pacientes que podría sacar provecho de esta modalidad oral. Por su parte, Chris Mertens, participante de los ensayos clínicos, señaló que la toma diaria de la píldora funciona además como un recordatorio constante del proceso de pérdida de peso.