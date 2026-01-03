sábado 03 de enero de 2026

3 de enero de 2026 - 11:25
Internacional.

Argentina respaldó a Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro: el comunicado oficial

Cancillería destacó la decisión de Estados Unidos, apoyó a Edmundo González Urrutia y pidió el fin del régimen venezolano.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei y Donald Trump.

Según el texto oficial, esas medidas “derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles”, organización que el Gobierno argentino declaró terrorista el 26 de agosto pasado.

El comunicado marcó que la Argentina observa estos hechos como un punto de quiebre en la región y los vinculó de manera directa con la lucha contra el narcoterrorismo.

La Cancillería remarcó que el país “confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región”. En la misma línea, el texto sostuvo que la situación puede abrir “una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos”.

El Gobierno argentino indicó que ese proceso debe darse “de conformidad con los principios del derecho internacional” y apuntó a poner fin a “la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario”.

El mensaje oficial evitó referencias a plazos concretos, pero dejó en claro la expectativa de un cambio político e institucional en Venezuela.

Cancillería argentina
Cancillería argentina.

Apoyo a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado

Otro de los ejes centrales del comunicado fue el respaldo a las autoridades surgidas de las elecciones de 2024. En ese sentido, la Argentina expresó que “espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano puedan finalmente ejercer su mandato constitucional”.

El texto mencionó de manera explícita al “presidente electo Edmundo González Urrutia ”, a quien reconoció como parte de la voluntad popular expresada en las urnas.

Además, el Gobierno argentino destacó “el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela”, subrayando su rol político en el escenario actual.

La Cancillería reafirmó ante la comunidad internacional “su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela”.

En el comunicado se remarcó que ese accionar se realizará “velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano”.

El texto buscó así posicionar a la Argentina dentro del bloque de países que impulsan una salida democrática a la crisis venezolana.

Javier Milei y González Urrutia
Javier Milei y Edmundo González Urrutia.

Reclamo por el argentino Nahuel Gallo

En el tramo final, el Gobierno argentino incluyó un reclamo puntual por la situación de un ciudadano nacional. El comunicado recordó que “el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo”.

Según la Cancillería, Gallo se encuentra “en situación de detención arbitraria y desaparición forzada”, en violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Por ese motivo, la Argentina reiteró “su llamado a su inmediata liberación”, colocando el caso en el centro de su agenda diplomática vinculada a Venezuela.

Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela.

El comunicado completo de Cancillería

El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto.

La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario.

En ese sentido, el Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela.

La República Argentina reafirma a la comunidad internacional su firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano.

Finalmente, la República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación.

