lunes 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 - 09:55
Luna de Sangre del 3 de marzo: a qué hora y dónde se podrá ver

Argentina se prepara para vivir uno de los eventos astronómicos más llamativos de los próximos años: la Luna de Sangre 2026. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El martes 3 de marzo se producirá el primer eclipse lunar total de 2026, conocido como Luna de Sangre, un fenómeno que hará que la Luna se tiña de rojo. Será uno de los eventos astronómicos más llamativos de los próximos años. Los detalles, en la nota.

image

Argentina se prepara para vivir uno de los eventos astronómicos más llamativos de los próximos años: la Luna Roja 2026, un eclipse lunar total que cubrirá el satélite con un tono rojo profundo durante más de una hora.

image

Además de su belleza visual, el evento se destacará por su duración excepcional: la fase de totalidad se extenderá hasta 82 minutos, un tiempo poco frecuente para este tipo de eclipses y uno de los más prolongados previstos en el calendario astronómico reciente.

El fenómeno se dará entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo, y colocará al país entre los mejores puntos de observación del hemisferio sur.

La fase de totalidad se extenderá entre 80 y 82 minutos, una duración que lo convierte en uno de los eclipses lunares más prolongados de la década. Será visible sin equipos especiales y podrá disfrutarse desde ciudades, zonas rurales y puntos turísticos.

Luna de Sangre: ¿por qué este eclipse es especial?

Este eclipse lunar ocurre cuando la Tierra bloquea por completo la luz del Sol e impide que ilumine la superficie lunar. En ese momento, la atmósfera terrestre filtra la luz y genera un brillo rojizo que transforma la Luna llena en una esfera color fuego.

image

Es uno de los eclipses con mayor duración total de toda la década y no se repetirá con estas condiciones hasta al menos dos años después.

Lo que hace único al eclipse del 2026 es que habrá hasta 82 minutos de color rojo intenso, más de 5 horas de evento total, incluyendo sus etapas parciales, visibilidad desde varias regiones del planeta y tonalidades rojizas y naranjas según el polvo y la humedad del aire.

Luna de Sangre: ¿dónde podrá verse el eclipse?

En Argentina, el fenómeno comenzará con la fase penumbral a las 5.44 y luego avanzará hacia el eclipse parcial desde las 6.50. La etapa más esperada, la totalidad, iniciará a las 8.04 y alcanzará su punto máximo a las 8.33. El proceso continuará hasta cerca de las 11.22, cuando el evento llegue a su fin.

En total, más de 2.500 millones de personas verán la etapa total del eclipse y cerca de 176 millones observarán todo el espectáculo desde el inicio hasta el final.

El eclipse tendrá una gran cobertura global. Las mejores zonas para verlo serán:

  • América del Sur y América del Norte: La fase total podrá observarse de manera completa. Argentina, Uruguay y Chile tendrán una vista privilegiada-
  • Asia Oriental y Oceanía: Podrá verse en todas sus etapas, siempre que el clima acompañe.
  • Gran parte del Pacífico: El océano quedará dentro de la franja de visibilidad completa.

