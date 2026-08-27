Tensión en la frontera: bagayeros atacaron a Prefectura y cerrarán el Paso de Camba.

Un grupo de bagayeros atacó con piedras a personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) durante un operativo realizado este jueves por la mañana en Aguas Blancas, en el norte de Salta y la frontera . El incidente ocurrió cuando los efectivos intentaron secuestrar mercadería que habría ingresado al país de manera ilegal desde Bolivia.

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En Aguas Blancas , grupos de bagalleros atacaron a piedrazos a efectivos de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo contra el contrabando. El episodio ocurrió cuando los agentes intentaron secuestrar mercadería que era ingresada ilegalmente desde Bolivia , en la frontera norte de Salta.

El episodio tuvo lugar en Playa Chalanas , sobre la frontera con Bolivia que atraviesa el río Bermejo. Los efectivos de Prefectura se retiraban del lugar en vehículos oficiales con mercadería secuestrada durante el operativo, cuando un grupo de bagayeros comenzó a arrojarles piedras .

Las imágenes difundidas por la municipalidad muestran la intensidad del enfrentamiento. En el video se puede ver cómo las piedras impactan contra los vehículos de Prefectura y cómo los efectivos deben retroceder para evitar la agresión . Además, se oyen varias detonaciones que podrían haber sido producidas por balas de goma .

De acuerdo con fuentes salteñas, los bagayeros también habrían prendido fuego los gazebos utilizados por la Prefectura y ubicados en el sector donde se desarrolló el operativo.

El episodio tuvo un antecedente el miércoles, cuando efectivos de Prefectura lograron incautar parte de la mercadería de los bagayeros. Sin embargo, al día siguiente, cuando los agentes regresaron para realizar otro operativo, los trabajadores se resistieron y atacaron con piedras al personal de la fuerza.

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Un grupo de bagalleros atacó a piedrazos a personal de Prefectura, que hizo un operativo de incautación de mercadería, que es ingresada de manera ilegal desde Bermejo, Bolivia pic.twitter.com/Xpbyx9U1JV — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 27, 2026

Luego de los enfrentamientos, la Policía Federal intensificó los controles en la ruta nacional 50, en inmediaciones de Río Blanco. El operativo busca reforzar la vigilancia del tránsito y frenar el ingreso de mercadería de contrabando, una actividad frecuente en esta zona fronteriza.

Tras los incidentes, el comisario interventor de Aguas Blancas, Adrián Zingarán, se refirió al ataque contra el personal de Prefectura y fue contundente al repudiar lo sucedido: “No se puede tolerar que apedreen a los prefectos”.

Qué dijeron desde la Municipalidad de Aguas Blancas

Tras los incidentes, la Municipalidad de Aguas Blancas expresó su rechazo a los hechos de violencia y pidió al Gobierno nacional que disponga el cierre temporal del Paso Camba desde este viernes, en medio de la creciente tensión en la frontera.

"A partir del día de mañana, toda la circulación operativa y los trámites de cruce fronterizo deberán realizarse exclusivamente por las instalaciones de la Aduana", informó la Municipalidad en un comunicado.

Según explicó el municipio, la decisión fue adoptada “de manera firme e indeclinable” debido a los “graves e inadmisibles hechos de violencia” ocurridos en los últimos días. En ese marco, remarcaron que efectivos de la Prefectura Naval Argentina fueron atacados con piedras mientras cumplían con sus funciones de control y seguridad.

Ubicado a orillas del río Bermejo, en la frontera entre Argentina y Bolivia, el Paso Camba es un cruce informal de gran movimiento. El lugar es utilizado habitualmente por personas y bagayeros para atravesar la frontera y trasladar mercadería.