San Pedro de Jujuy: padres de alumnos se pelearon en una elección de representante

Pelea en una elección reina.

La elección de la representante de la FNE 2026 del Colegio Provincial de Misiones de La Esperanza, en el departamento San Pedro, terminó este viernes 28 de agosto con momentos de tensión luego de que algunos padres y familiares expresaran su disconformidad con el resultado.

Una vez anunciada la candidata elegida, un grupo de padres, madres y familiares comenzaron a gritar y agredir al jurado por su decisión.

Los reclamos fueron aumentando de tono hasta derivar en fuertes discusiones y enfrentamientos entre algunos de los adultos presentes.

Cabe destacar que toda la pelea se produjo delante de las jóvenes que participaban de la elección, estudiantes, niños y familiares que se encontraban dentro del establecimiento.

Desde la Policía le comentaron a TodoJujuy.com que "por el momento hay registro de denuncia de lo ocurrido de parte de la directora del establecimiento".

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