San Pedro: por hacer picadas, tres motociclistas deberán hacer tareas comunitarias

Tres motociclistas investigados por participar en pruebas de velocidad o destreza sin autorización en San Pedro de Jujuy deberán cumplir distintas reglas de conducta en el lapso de un año, entre ellas tareas comunitarias y cursos de manejo y seguridad vial.

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La medida se resolvió en el marco de una suspensión del proceso a prueba, conocida como probation , y fue homologada por el juez Juan Ángel Cabezas Hametti .

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Matías Mora García y los imputados David Cruz, Daniel Rivera y Carlos Guzmán , quienes estuvieron representados por el defensor Guillermo Gabriel Sosa.

Como parte de las condiciones impuestas, los tres deberán realizar durante un mes tareas comunitarias en dependencias del Ministerio de Salud de Jujuy y completar cursos vinculados al manejo y la seguridad vial.

El hecho ocurrió en San Pedro / Imagen ilustrativa.

También tendrán que mantener actualizado su domicilio, informar cualquier cambio y presentarse a controles mensuales ante la Oficina de Control de Medidas de Coerción, Probation y Ejecución Penal del Ministerio Público de la Acusación.

En el caso de uno de los imputados, además, deberá finalizar sus estudios secundarios y acreditar su situación mediante una constancia de alumno regular o de título en trámite.

La resolución establece que el incumplimiento injustificado de las reglas podrá provocar que se deje sin efecto la probation y continúe el proceso penal.

El hecho ocurrió en el acceso sur de San Pedro

Según las actuaciones, el episodio ocurrió el 5 de julio de 2025, alrededor de la 1:40, en el acceso sur de San Pedro de Jujuy.

Personal policial que realizaba un operativo detectó a los tres motociclistas sobre avenida Perón, en un sector paralelo a la ciclovía, participando en pruebas de velocidad o destreza sin autorización.

La conducta generó una situación de peligro para otras personas, por lo que los involucrados fueron interceptados y las motocicletas quedaron secuestradas.

Durante la investigación se incorporaron actas del procedimiento, alcoholemias, informes médicos, documentación de los rodados, fotografías y videos.