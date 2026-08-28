Matías Jurado seguirá con prisión preventiva e irá a juicio por cinco homicidios

Este viernes comenzó la audiencia de control de acusación contra Matías Jurado , único acusado en la causa que investiga cinco homicidios ocurridos en Alto Comedero.

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Durante la jornada, el Juzgado de Control admitió la acusación formulada por la Fiscalía en los términos solicitados. De esta manera, Jurado será llevado a juicio por cinco hechos de homicidio agravado por alevosía y por placer, en concurso real .

La audiencia contó con la intervención de la agente fiscal Daiana Serrano Antar , de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas N° 1, acompañada por el fiscal Diego Funes .

También participaron la defensa del acusado y la parte querellante, representada por el Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación , con Joaquín Campos y Tamara Juárez en representación de las cinco familias de las víctimas.

La causa avanza hacia el juicio

Las víctimas de Matías Jurado.

Luego de resolver las cuestiones vinculadas con la acusación, comenzó el tratamiento de las evidencias ofrecidas por las partes para el futuro debate.

Durante esta instancia se avanzó en posibles convenios probatorios entre la Fiscalía, la defensa y la querella respecto de elementos sobre los que existe acuerdo y que, por lo tanto, no sería necesario volver a producir durante el juicio.

Sin embargo, el análisis de toda la prueba no pudo completarse y la audiencia pasó a un cuarto intermedio. La nueva fecha será informada oportunamente.

Prorrogaron la prisión preventiva de Matías Jurado

Ante la proximidad del vencimiento de la medida cautelar, la Fiscalía solicitó extender la prisión preventiva por seis meses o hasta la finalización del debate.

El Juzgado de Control hizo lugar al pedido, por lo que Matías Jurado continuará privado de su libertad mientras avance el proceso judicial.

La audiencia deberá retomarse para completar el análisis de la prueba y resolver los aspectos pendientes antes del juicio.