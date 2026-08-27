Gimnasia de Jujuy tendrá dos bajas sensibles para recibir a Agropecuario

Gimnasia de Jujuy ya piensa en su próximo compromiso por la Primera Nacional y tendrá que rearmar parte del equipo para recibir a Agropecuario. El encuentro se disputará el lunes desde las 21 en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 27 de la Zona B. Para este partido, el entrenador Hernán Pellerano tendrá dos ausencias importantes.

Las dos bajas que tendrá Gimnasia de Jujuy Una de las ausencias será la de Nicolás Dematei, quien fue expulsado en el último partido ante Patronato, encuentro que terminó igualado 3 a 3. El defensor deberá cumplir una fecha de suspensión y no estará disponible para el compromiso ante el Sojero.

Nicolás Dematei no estará con gimnasia de Jujuy ante Agropecuario La otra baja confirmada es la de Francisco Molina. El jugador llegó a la quinta tarjeta amarilla y también deberá cumplir una jornada de suspensión. De esta manera, Pellerano tendrá que modificar tanto la defensa como el sector ofensivo para el encuentro del lunes.

Los posibles reemplazantes El entrenador todavía no confirmó quiénes ocuparán los lugares de Dematei y Molina. En la defensa, una de las posibilidades es que Joaquín Varela acompañe a Guillermo Cosaro en la zaga central. En cuanto al reemplazante de Molina, el cuerpo técnico analiza diferentes alternativas entre los futbolistas ofensivos que integran el plantel.

La definición del equipo se conocerá a medida que avance la preparación para un partido importante en la recta final del campeonato, tras la igualdad ante Patronato 3 a 3. Gimnasia de Jujuy tendrá dos bajas sensibles para recibir a Agropecuario Agropecuario llega después de una derrota El rival de Gimnasia no atraviesa su mejor momento y viene de perder en la última fecha. Agropecuario cayó 2 a 0 frente a Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre, en un partido correspondiente a la fecha 26. Diego Becker abrió el marcador a los 26 minutos del segundo tiempo y Jonathan Berón convirtió el segundo a los 37 minutos para sellar el triunfo del conjunto local. El equipo arbitral para Gimnasia vs. Agropecuario La Asociación del Fútbol Argentino confirmó a los árbitros que estarán a cargo del encuentro del lunes. Bryan Ferreyra será el árbitro principal, acompañado por Damián Espinoza y Cristian Herrera como asistentes. Federico Guaymas completará la terna arbitral como cuarto árbitro.

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