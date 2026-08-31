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31 de agosto de 2026 - 16:59
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El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección

La AFA le dedicó una sentida despedida al capitán en sus redes sociales y destacó la huella imborrable que dejó a lo largo de su histórica etapa con la Selección Argentina.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección.&nbsp;

El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección. 

El mundo del fútbol quedó conmocionado este lunes al mediodía por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, poniendo fin a una histórica etapa de 20 años con la camiseta albiceleste.

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El anuncio de Lionel Messi sobre su salida de la Selección Argentina conmocionó al mundo del fútbol. Tras 20 años de una historia marcada por títulos, récords y momentos que quedaron para siempre en la memoria de los argentinos, la AFA despidió al capitán con un sentido mensaje en sus redes sociales.

En medio de la emoción por su despedida, la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó una imagen dedicada a Lionel Messi junto a un sentido mensaje: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”. La publicación se completó con tres corazones en celeste y blanco.

Para homenajearlo, la Selección eligió una de las imágenes que mejor representa el legado de Messi con la camiseta argentina: el capitán levantando la Copa del Mundo. Con el trofeo en alto y miles de hinchas celebrando detrás, la imagen destaca las palabras “LEYENDA” y “GRACIAS CAPITÁN”.

La AFA no solo recordó los títulos que Messi consiguió con la Selección Argentina, sino también el camino que recorrió para convertirse en su máximo referente. Desde sus primeros partidos hasta la consagración como capitán, el rosarino fue protagonista de una era inolvidable para el fútbol argentino.

El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi hizo su debut con la Selección Argentina en un amistoso frente a Hungría, en Budapest. Tenía apenas 18 años y comenzaba una historia que terminaría marcando una época.

Desde entonces, el 10 disputó seis Mundiales, llegó a nueve finales y levantó cuatro trofeos con la Albiceleste: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024.

A los títulos y las finales se suman dos récords que reflejan su enorme legado: Messi es el futbolista con más presencias en la historia de la Selección Argentina, con 187 partidos, y su máximo goleador, con 106 tantos.

La emoción de Celia, la mamá de Messi

La decisión de Lionel Messi de ponerle punto final a su historia con la Selección Argentina conmocionó al mundo del fútbol, pero tuvo un impacto todavía más profundo puertas adentro de su familia. Al dolor por el cierre de una era gloriosa se sumó el reciente fallecimiento de Jorge, en un momento especialmente difícil para sus seres queridos. En ese contexto, Celia, su madre, se expresó sobre la decisión de su hijo.

Celia contó en Intrusos que la decisión de Messi no fue impulsiva, sino que había sido meditada durante mucho tiempo por el propio futbolista. A pesar de que la familia ya conocía su determinación, la noticia igualmente provocó una profunda tristeza. “Aunque ya lo sabíamos, estamos todos en la familia muy tristes”, reconoció su madre.

La ausencia de Messi en la Selección Argentina será difícil de asimilar para todos los hinchas. Pero Celia, su madre, eligió poner por delante el bienestar del capitán y respaldó su decisión con una frase contundente: “Lo importante es que él sea feliz”.

La despedida de Messi de la Selección Argentina no era una decisión desconocida para su familia. Celia contó que Jorge, fallecido el pasado 8 de agosto en Rosario, solía preguntarse cómo sería su vida cuando su hijo dejara de jugar con la Albiceleste. “El papá siempre decía: ‘¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?’. Y pasó todo junto, increíble”, recordó.

El dolor por la muerte de su padre terminó siendo determinante en la decisión de Messi. Este lunes, el capitán publicó una carta manuscrita en la que explicó que sentía que había llegado “el momento” de despedirse de la Selección: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Sin embargo, fue la última aclaración la que mostró el verdadero peso de la pérdida de Jorge: “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

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