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23 de septiembre de 2026 - 09:24
Jujuy.

Un camión cañero perdió parte de su carga en Los Lapachos

Un camión cañero perdió parte de su carga en la zona de Los Lapachos tras subir a un terraplén. El vehículo evitó volcar.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Camión cañero volcado en Los Lapachos&nbsp;

Camión cañero volcado en Los Lapachos 

Un camión que transportaba caña sufrió un incidente vial en el cruce de las rutas nacionales 66 y 34, a la altura de Los Lapachos. El rodado terminó sobre un terraplén y evitó volcar.

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Según la información disponible, se trataba de un camión destinado al transporte de caña que circulaba por el sector cuando, por circunstancias que hasta el momento se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo.

Camión cañero volcado en Los Lapachos

Camión cañero volcado en Los Lapachos

El camión subió a un terraplén y evitó volcar

Tras perder el control, el rodado salió de su trayectoria y subió a un terraplén ubicado al costado de la ruta. Pese a la maniobra y a las características de la carga que transportaba, el camión no llegó a volcar.

Como consecuencia del episodio, parte de la caña que llevaba cayó del vehículo y quedó esparcida al costado del camino.

Se desconocen las causas del incidente

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre qué provocó que el conductor perdiera el dominio del camión.

El episodio ocurrió en un punto de conexión entre las rutas nacionales 66 y 34, conocido como cruce Santiagueño, en inmediaciones de Los Lapachos.

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