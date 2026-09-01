Soledad y silencio: cómo aprender a disfrutar de nuestra propia compañía

La soledad suele asociarse con algo negativo, pero no siempre implica tristeza, aislamiento o falta de vínculos. En diálogo con Canal 4, Carolina González, licenciada en Filosofía , explicó las distintas formas en las que puede aparecer y por qué aprender a estar con uno mismo también puede convertirse en una experiencia positiva.

“ La soledad tiene mala prensa, pero es buena. Hay que aprender a distinguir que hay diferentes momentos de la soledad ”, señaló.

Para abordar el tema, González retomó conceptos de la filósofa Hannah Arendt , quien diferenciaba distintas dimensiones de la experiencia de estar solo.

Una de ellas es la solitud , entendida como ese momento en el que una persona decide voluntariamente apartarse por un tiempo para encontrarse consigo misma. “ Uno elige estar solo, desconectarse, quedarse con uno mismo y dialogar con uno mismo. Eso está bueno ”, explicó.

Puede aparecer al ir solo al cine, tomar un café, caminar por un parque o leer un libro. “La solitud está buena porque me permite conectarme conmigo”, agregó. Estos espacios también pueden favorecer la reflexión y la creatividad. González recordó que, para Arendt, “quien no se atrevía a estar solo, no se atrevía a pensar”.

Aprender a disfrutar de la soledad. Twitter

Cuándo la soledad se vuelve preocupante

Otra situación diferente es estar rodeado de personas y, aun así, sentirse desconectado: “Estoy en un lugar con otras personas, pero me siento solo”.

La dimensión más compleja aparece cuando esa sensación se transforma en desamparo. “Siento que mi vida no le importa a nadie y que no soy importante para nadie. Esa es la soledad más peligrosa”, indicó. Por eso, destacó la importancia de observar cambios en quienes se alejan de sus vínculos y abrir espacios de diálogo: “Hablar con el otro, preguntar qué pasó, si está todo bien. Aislarnos no nos va a llevar a resolver nada”.

La clave, sostuvo, está en encontrar un equilibrio. “Una cosa es disfrutar de las cosas que me gustan y conversar conmigo, y otra cosa es aislarse. Hay que aprender a identificar esa diferencia”.