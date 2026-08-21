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21 de agosto de 2026 - 07:14
Fiesta.

FNE 2026: el Colegio Cristo Rey ya tiene sus candidatas para la elección

La institución realizará su elección el viernes 28 de agosto a las 17 horas. Cuatro estudiantes buscarán convertirse en la nueva representante del colegio.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas del Cristo Rey.
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Cuatro estudiantes serán las protagonistas de la jornada y competirán por representar a la institución durante esta edición de la FNE.

Las candidatas del Colegio Cristo Rey

Las jóvenes que participarán de la elección son:

  • Mia Villalba
  • Kiara Quintana
  • Maia Valderrama
  • Agostina Costilla

La propuesta reunirá a estudiantes, familiares y miembros de la comunidad educativa en una tarde que tendrá como momento central la elección de la nueva representante.

Ana Velásquez entregará sus atributos

La actual representante del Colegio Cristo Rey, Ana Velásquez, elegida durante la edición 2025, será quien cierre su ciclo y entregue los atributos a la estudiante que resulte electa.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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