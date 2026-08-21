FNE 2026: el Colegio Cristo Rey ya tiene sus candidatas para la elección

Candidatas del Cristo Rey.

El Colegio Cristo Rey ya se prepara para vivir una nueva jornada de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. La elección de su representante se realizará el viernes 28 de agosto, desde las 17 horas, en el salón de la Cooperativa, ubicado en Sargento Cabral.

Cuatro estudiantes serán las protagonistas de la jornada y competirán por representar a la institución durante esta edición de la FNE.

Las candidatas del Colegio Cristo Rey Las jóvenes que participarán de la elección son:

Mia Villalba

Kiara Quintana

Maia Valderrama

Agostina Costilla La propuesta reunirá a estudiantes, familiares y miembros de la comunidad educativa en una tarde que tendrá como momento central la elección de la nueva representante.

Ana Velásquez entregará sus atributos La actual representante del Colegio Cristo Rey, Ana Velásquez, elegida durante la edición 2025, será quien cierre su ciclo y entregue los atributos a la estudiante que resulte electa. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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