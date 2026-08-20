jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 18:57
Jujuy.

FNE 2026: se viene la Elección Inclusiva de Representante y Chico 10

La propuesta será el 4 de septiembre y estará abierta a personas con discapacidad de distintos puntos de Jujuy, sin necesidad de pertenecer a una institución.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
FNE 2026: Elección Inclusiva (foto archivo).

FNE 2026: Elección Inclusiva (foto archivo).

En el marco de la FNE 2026, el próximo 4 de septiembre se realizará una nueva edición de la Elección Inclusiva de representante y Chico 10, una propuesta destinada a personas con discapacidad que este año cumplirá su tercera edición.

Lee además
FNE 2026 - Gianelli, Canónigo Gorriti, Remedios de Escalada y Nuestra Señora del Huerto ya trabajan en los canchones de Proyecto Puente.
Jujuy.

FNE 2026: cuatro colegios ya están trabajando con sus carrozas en Proyecto Puente
Victoria Zamar, representante de Jujuy, entregará la corona en la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

Amira Márquez y Emir Márquez, integrantes de la organización, brindaron detalles en una entrevista con Canal 4. El evento comenzará a las 17 y se extenderá aproximadamente hasta las 20 horas en el Complejo Ministerial del Ministerio de Educación. La entrada será libre y gratuita para todo el público.

“Es un evento muy lindo, estamos muy emocionados. Lleva una logística muy complicada, pero tenemos un equipo con gente muy comprometida”, explicó Amira.

Una elección abierta para personas con discapacidad

Una de las principales características de la propuesta es que no es necesario pertenecer a una institución para participar. Los organizadores remarcaron que buscan generar un espacio para quienes, por diferentes motivos, no tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia similar en sus colegios u otros ámbitos.

“Hay muchas personas con discapacidad que no están en alguna institución propiamente dicha, por lo tanto están en la casa y puede ser el único evento al que van a ir en el año”, explicó Amira.R

FNE 2026: Elecci&oacute;n Inclusiva (foto archivo).

FNE 2026: Elección Inclusiva (foto archivo).

La convocatoria incluye participantes de distintos puntos de la provincia. Este año esperan jóvenes provenientes de Monterrico, San Pedro, Palma Sola y Palpalá, entre otras localidades.

La organización está a cargo de Nueva Vida junto a la Fundación Construir Futuro, con un trabajo que incluye conseguir el espacio, organizar el traslado de algunos participantes, preparar vestimenta, alimentación, maquillaje, jurados y otros aspectos de la elección.

“Conseguimos vestidos y trajes para que los chicos puedan cambiarse. Emir maquilla a las chicas y también a los chicos”, detallaron durante la entrevista.

Además de la elección habrá shows y diferentes propuestas para acompañar la jornada. El público podrá asistir gratuitamente para alentar a los participantes y, quienes lo deseen, podrán colaborar con regalos para quienes sean elegidos y también para los demás candidatos. “Pueden ir a ser hinchada. Vamos a tener shows y no se paga entrada. Pueden ir a disfrutar”, destacaron.

Cómo inscribirse y todos los detalles de la Elección Inclusiva de la FNE 2026

Fecha: viernes 4 de septiembre de 16:00 a 19:00 hs

Lugar: Complejo Ministerial de Educación Av. 10 de Junio y Av. 2 de Abril

Requisitos:

• Tener 15 años o más.

• Completar el formulario de inscripción.

• Inscripciones abiertas hasta el 25/08 a través del formulario https://form.svhrt.com/6a6b83a977f2b4f473cf0387

Organizan: Fundación Contenidos, Asociación Civil Nueva Vida y Fundación Construir Futuro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: cuatro colegios ya están trabajando con sus carrozas en Proyecto Puente

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

FNE 2026: Alumnos de la EET 1 de Palpalá llevan el voto electrónico a distintas escuelas de Jujuy

FNE 2026: las candidatas para la departamental de Palpalá

FNE 2026: conocé las candidatas del Secundario de Artes N°42

Lo que se lee ahora
Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán. video
Jujuy.

Cuesta de Lipán: ¿qué significa y cómo es frenar con el motor?

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Sismo en Perú.
Alerta.

Fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur de Perú

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel