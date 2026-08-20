FNE 2026: se viene la Elección Inclusiva de Representante y Chico 10

En el marco de la FNE 2026 , el próximo 4 de septiembre se realizará una nueva edición de la Elección Inclusiva de representante y Chico 10, una propuesta destinada a personas con discapacidad que este año cumplirá su tercera edición.

Jujuy. FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

Jujuy. FNE 2026: cuatro colegios ya están trabajando con sus carrozas en Proyecto Puente

Amira Márquez y Emir Márquez, integrantes de la organización, brindaron detalles en una entrevista con Canal 4 . El evento comenzará a las 17 y se extenderá aproximadamente hasta las 20 horas en el Complejo Ministerial del Ministerio de Educación . La entrada será libre y gratuita para todo el público.

“Es un evento muy lindo, estamos muy emocionados. Lleva una logística muy complicada, pero tenemos un equipo con gente muy comprometida”, explicó Amira.

Una de las principales características de la propuesta es que no es necesario pertenecer a una institución para participar . Los organizadores remarcaron que buscan generar un espacio para quienes, por diferentes motivos, no tuvieron la posibilidad de vivir una experiencia similar en sus colegios u otros ámbitos.

“Hay muchas personas con discapacidad que no están en alguna institución propiamente dicha, por lo tanto están en la casa y puede ser el único evento al que van a ir en el año”, explicó Amira.R

FNE 2026: Elección Inclusiva (foto archivo).

La convocatoria incluye participantes de distintos puntos de la provincia. Este año esperan jóvenes provenientes de Monterrico, San Pedro, Palma Sola y Palpalá, entre otras localidades.

La organización está a cargo de Nueva Vida junto a la Fundación Construir Futuro, con un trabajo que incluye conseguir el espacio, organizar el traslado de algunos participantes, preparar vestimenta, alimentación, maquillaje, jurados y otros aspectos de la elección.

“Conseguimos vestidos y trajes para que los chicos puedan cambiarse. Emir maquilla a las chicas y también a los chicos”, detallaron durante la entrevista.

Además de la elección habrá shows y diferentes propuestas para acompañar la jornada. El público podrá asistir gratuitamente para alentar a los participantes y, quienes lo deseen, podrán colaborar con regalos para quienes sean elegidos y también para los demás candidatos. “Pueden ir a ser hinchada. Vamos a tener shows y no se paga entrada. Pueden ir a disfrutar”, destacaron.

Cómo inscribirse y todos los detalles de la Elección Inclusiva de la FNE 2026

Fecha: viernes 4 de septiembre de 16:00 a 19:00 hs

Lugar: Complejo Ministerial de Educación Av. 10 de Junio y Av. 2 de Abril

Requisitos:

• Tener 15 años o más.

• Completar el formulario de inscripción.

• Inscripciones abiertas hasta el 25/08 a través del formulario https://form.svhrt.com/6a6b83a977f2b4f473cf0387

Organizan: Fundación Contenidos, Asociación Civil Nueva Vida y Fundación Construir Futuro.