FNE 2026: cuatro colegios ya están trabajando con sus carrozas en Proyecto Puente

FNE 2026 - Gianelli, Canónigo Gorriti, Remedios de Escalada y Nuestra Señora del Huerto ya trabajan en los canchones de Proyecto Puente .

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya comenzó a sentirse en Proyecto Puente , donde cuatro colegios instalaron sus canchones y avanzan con la construcción de carrozas y carruajes. Marina Ibáñez explicó que el vínculo con estas instituciones lleva cuatro años y que el acompañamiento va mucho más allá de los preparativos para la FNE.

Actualmente trabajan en el predio estudiantes del Colegio Antonio María Gianelli, Canónigo Gorriti, Remedios de Escalada y Nuestra Señora del Huerto , que utilizan distintos sectores de la fundación para avanzar con sus proyectos. también se encuentra el chasis del Colegio IPSEL , pero todavía los chicos no confirmaron su continuidad en este espacio.

Con la llegada de agosto, el movimiento de estudiantes comenzó a crecer dentro de Proyecto Puente. Algunos grupos permanecen trabajando hasta las 19 o 20, mientras que los alumnos de Nuestra Señora del Huerto suelen extender las tareas hasta cerca de las 22 .

“Ya empezamos a vivir lo que es la Fiesta de los Estudiantes. Los chicos ya están construyendo sus carruajes y sus carrozas” “Ya empezamos a vivir lo que es la Fiesta de los Estudiantes. Los chicos ya están construyendo sus carruajes y sus carrozas”

Existe además la posibilidad de que se incorpore un quinto establecimiento. Se trata del IPSEN, que ya estuvo en el lugar durante la edición anterior y mantiene guardado su chasis en la fundación mientras define dónde continuará trabajando este año.

Ibáñez recordó que el año pasado un fuerte viento norte destruyó el canchón de esa institución y Proyecto Puente colaboró posteriormente resguardando parte de sus materiales.

Un vínculo que va mucho más allá de la FNE

La relación entre Proyecto Puente y los colegios no se limita al período de construcción de carrozas. Desde hace cuatro años, los establecimientos que utilizan el espacio también colaboran con la institución durante el invierno, especialmente en las jornadas de bajas temperaturas.

“Se acercan con elementos de limpieza, camperas, ropa de abrigo y frazadas. Prácticamente somos como una familia con estos colegios, nos ayudamos mutuamente”, destacó Ibáñez.

De esta manera, durante la FNE Proyecto Puente ofrece un lugar para que los jóvenes desarrollen sus proyectos y el resto del año son los propios estudiantes y comunidades educativas quienes aportan para sostener el trabajo social de la institución.

Proyecto Puente mantiene su tarea de contención

Mientras los estudiantes avanzan con los canchones, Proyecto Puente continúa funcionando como espacio de asistencia y contención. La institución cuenta con capacidad para 25 hombres y actualmente aloja a 18. Además, dispone de una habitación destinada a mujeres y grupos familiares.

En este momento, una mujer y sus dos hijos permanecen alojados allí luego de haber sido desalojados hace aproximadamente dos semanas.

“Puede estar con los chicos, bañarse, alimentarse y ellos tienen un lugar donde estar hasta que se solucione su problema” “Puede estar con los chicos, bañarse, alimentarse y ellos tienen un lugar donde estar hasta que se solucione su problema”

La fundación continúa recibiendo donaciones de elementos de higiene y ropa de abrigo tanto para quienes se encuentran alojados como para la familia que actualmente permanece en el espacio.

Quienes quieran colaborar pueden acercarse directamente a Proyecto Puente, ubicado sobre avenida Urquiza, en inmediaciones del Puente San Martín.