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19 de agosto de 2026 - 10:12
Jujuy.

FNE 2026: así será el orden del desfile Bienvenida Primavera

El desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 se realizará el 16 de septiembre desde las 18 en Ciudad Cultural.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

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El desfile se realizará el miércoles 16 de septiembre desde las 18 horas en Ciudad Cultural y contará con la participación de instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y distintos espacios de la comunidad.

La organización estableció el recorrido en dos bloques, con el primer grupo previsto para las 17 horas y el segundo desde las 18:30.

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

Primer bloque: desde las 17

El primer bloque estará integrado por las siguientes instituciones:

  1. Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria
  2. Fundación Miradas
  3. Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar”
  4. Asociación Renacer (San Pedro)
  5. Escuela de Configuraciones (Humahuaca)
  6. Instituto Helen Keller
  7. Empatía Equipo Interdisciplinario
  8. Asociación Todo Juntos
  9. Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena)
  10. Calidad de Vida - Desarrollo Humano
  11. Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta
  12. Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe”
  13. Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA)
  14. Asociación Sol y Arte
  15. Escuela N.º 476 (Pampa Blanca)
  16. Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León)
  17. Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo)
  18. Centro de Día Alborada
  19. Fundación Mujeres “Derribando Barreras”
  20. Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen”
  21. Asociación Civil - Consultorio SIR
  22. Eco de Luz
  23. La Casa del Jubilado
  24. Centro Terapéutico LUMEN
  25. Despertar
  26. Fundación IDEAS
  27. Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille”
  28. Asociación Nuevo Horizonte
  29. APPACE - SEDIN30Crecer
  30. Centro Deportivo Inclusión y Vida
  31. SENTIR33Centro de Día “Oscar López”
  32. CUCAI JUY35Esc. Normal “J.I. Gorriti”
  33. Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla”
  34. Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz”
  35. Escuela N.º 469 Lola Mora
  36. Colegio Santa Teresita
  37. Colegio Remedios de Escalada

Segundo bloque: desde las 18:30

El segundo bloque estará conformado por:

  1. Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal”
  2. Escuela N.º 64 Independencia
  3. Colegio del Salvador
  4. Cristo Rey
  5. Escuela N.º 322 “Los Alisos”
  6. Colegio Jean Piaget
  7. Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba”
  8. CEDEMS - 17 de septiembre
  9. EMDEI
  10. Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid”
  11. Escuela N.º 447 “Rep. de Italia”
  12. Escuela de Gestión Privada Arco Iris
  13. Colegio Ntra. Sra. del Huerto
  14. Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos”
  15. Colegio Pablo Pizurno
  16. Colegio Nuevo Horizonte N.º 1
  17. Escuela N.º 432 Rep. Francesa
  18. Escuela N.º 147 “RIM 20”
  19. Colegio Modelo Palpalá
  20. Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”
  21. Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero”
  22. Escuela N.º 465
  23. Colegio Los Lapachos
  24. Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín”
  25. Escuela N.º 50 “Obispo Padilla”
  26. Escuela N.º 455
  27. Escuela de Danza Norma Fontella
  28. Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.”
  29. Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez”
  30. Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias
  31. Colegio Gianelli
  32. Escuela N.º 1 Marina Vilte
  33. Escuela Monseñor G. Mallagray
  34. Escuela N.º 470 Bartolina Sisa
  35. Escuela N.º 144 Víctor Mercante
  36. Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi”
  37. Escuela N.º 415 CGT
  38. Asociación Japonesa
  39. ROTARY
  40. Comisión Estudiantil

De esta manera, 80 instituciones forman parte del ordenamiento oficial del desfile, que tendrá como escenario a Ciudad Cultural y marcará una nueva jornada de celebración rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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