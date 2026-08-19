FNE 2026: así será el orden del desfile Bienvenida Primavera

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo)

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya tiene definido el orden del tradicional Desfile Bienvenida Primavera, una de las actividades centrales de la celebración estudiantil en Jujuy.

El desfile se realizará el miércoles 16 de septiembre desde las 18 horas en Ciudad Cultural y contará con la participación de instituciones educativas, asociaciones, fundaciones y distintos espacios de la comunidad.

La organización estableció el recorrido en dos bloques, con el primer grupo previsto para las 17 horas y el segundo desde las 18:30.

Desfile Bienvenida Primavera de la FNE 2026 (foto de archivo) Primer bloque: desde las 17 El primer bloque estará integrado por las siguientes instituciones:

Modalidad Hospitalaria y Domiciliaria Fundación Miradas Escuela de Configuración N.º 8 “Salim Quintar” Asociación Renacer (San Pedro) Escuela de Configuraciones (Humahuaca) Instituto Helen Keller Empatía Equipo Interdisciplinario Asociación Todo Juntos Escuela N.º 276 Prov. de Río Negro (Bárcena) Calidad de Vida - Desarrollo Humano Centro de Apoyo “Virgen de Guadalupe” - La Mendieta Escuela de Configuración de Apoyo N.º 6 “Dr. Arroyabe” Modalidad de Educación Permanente Jóvenes y Adultos (MEPJA) Asociación Sol y Arte Escuela N.º 476 (Pampa Blanca) Escuela N.º 44 “José Ignacio Gorriti” (León) Valientes Guerreros (Iglesia San Pedro y San Pablo) Centro de Día Alborada Fundación Mujeres “Derribando Barreras” Escuela de Configuración “Ntra. Sra. del Carmen” Asociación Civil - Consultorio SIR Eco de Luz La Casa del Jubilado Centro Terapéutico LUMEN Despertar Fundación IDEAS Escuela N.º 11 “Prof. Luis Braille” Asociación Nuevo Horizonte APPACE - SEDIN30Crecer Centro Deportivo Inclusión y Vida SENTIR33Centro de Día “Oscar López” CUCAI JUY35Esc. Normal “J.I. Gorriti” Escuela N.º 48 “Dr. Manuel Padilla” Escuela N.º 190 “Dr. Macedonio Graz” Escuela N.º 469 Lola Mora Colegio Santa Teresita Colegio Remedios de Escalada Segundo bloque: desde las 18:30 El segundo bloque estará conformado por: Escuela N.º 223 “Arzobispo Mendizábal” Escuela N.º 64 Independencia Colegio del Salvador Cristo Rey Escuela N.º 322 “Los Alisos” Colegio Jean Piaget Escuela N.º 257 “Prov. de Córdoba” CEDEMS - 17 de septiembre EMDEI Escuela N.º 136 “Gral. Lamadrid” Escuela N.º 447 “Rep. de Italia” Escuela de Gestión Privada Arco Iris Colegio Ntra. Sra. del Huerto Escuela N.º 79 “Dr. Estanislao Zeballos” Colegio Pablo Pizurno Colegio Nuevo Horizonte N.º 1 Escuela N.º 432 Rep. Francesa Escuela N.º 147 “RIM 20” Colegio Modelo Palpalá Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano” Escuela N.º 435 “Prof. Humberto Agüero” Escuela N.º 465 Colegio Los Lapachos Escuela N.º 10 “Gral. José de San Martín” Escuela N.º 50 “Obispo Padilla” Escuela N.º 455 Escuela de Danza Norma Fontella Escuela N.º 417 “Presb. Juan Roberto M.” Escuela N.º 436 “Dip. Pilar Bermúdez” Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencias Colegio Gianelli Escuela N.º 1 Marina Vilte Escuela Monseñor G. Mallagray Escuela N.º 470 Bartolina Sisa Escuela N.º 144 Víctor Mercante Escuela N.º 14 “J. B. Alberdi” Escuela N.º 415 CGT Asociación Japonesa ROTARY Comisión Estudiantil De esta manera, 80 instituciones forman parte del ordenamiento oficial del desfile, que tendrá como escenario a Ciudad Cultural y marcará una nueva jornada de celebración rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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