jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 13:36
Jujuy.

FNE 2026: las candidatas para la departamental de Palpalá

La elección para la FNE 2026 se realizará el viernes 4 de septiembre desde las 20 en el Estadio Olímpico de Palpalá, con entrada libre y gratuita.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas para la elección de Palpalá en la FNE 2026.

Candidatas para la elección de Palpalá en la FNE 2026.

Lee además
Voto electronico en la Fiesta Nacional de los Estudiantes creado por los alumnos de Palpalá. video
Elecciones.

FNE 2026: Alumnos de la EET 1 de Palpalá llevan el voto electrónico a distintas escuelas de Jujuy
Victoria Zamar, representante de Jujuy, entregará la corona en la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

La celebración comenzará a las 20 horas en el Estadio Olímpico, con entrada libre y gratuita, según informó la organización.

En total, 11 candidatas representarán a distintos establecimientos educativos del departamento y competirán por el título que actualmente está en manos de Angelina Armella, representante departamental de Palpalá en 2025.

Quiénes son las candidatas de Palpalá

Las jóvenes que participarán de la elección departamental son:

  • Catalina Orellano Arias – FASTA San Alberto Magno
  • Bianca Zúñiga – EET N.º 1 General Savio
  • Ivana Guebara – Comercial N.º 2 Manuel Belgrano
  • Victoria Dietz – Colegio N.º 1 Domingo Faustino Sarmiento
  • Yanay Loza – Agrotécnica N.º 1 El Brete
  • Giovanna Fuste – Escuela Rural N.º 2 de Las Escaleras
  • Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá
  • Bárbara Escalada – Secundario de Artes N.º 53
  • Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón
  • Fiorella Rodríguez – Secundario N.º 5
  • Morena Navarro – Bachillerato N.º 22

La elección será una de las actividades que forman parte de la agenda previa a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que durante agosto y septiembre avanza con las distintas instancias departamentales.

Una nueva representante rumbo a la elección provincial

La joven que resulte elegida en Palpalá representará al departamento en la Elección Provincial de la FNE 2026, prevista para el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Alumnos de la EET 1 de Palpalá llevan el voto electrónico a distintas escuelas de Jujuy

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

FNE 2026: cuatro colegios ya están trabajando con sus carrozas en Proyecto Puente

La Fundación Ideas se suma a la FNE 2026 con la elección de representante

FNE 2026: así será el orden del desfile Bienvenida Primavera

Lo que se lee ahora
Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Por  Federico Franco

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: Tenemos provisiones para uno o dos días más video
Jujuy.

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel