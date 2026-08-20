FNE 2026: las candidatas para la departamental de Palpalá

Candidatas para la elección de Palpalá en la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) continúa con su calendario de elecciones departamentales y el próximo viernes 4 de septiembre será el turno de Palpalá, que elegirá a su nueva representante.

La celebración comenzará a las 20 horas en el Estadio Olímpico, con entrada libre y gratuita, según informó la organización.

En total, 11 candidatas representarán a distintos establecimientos educativos del departamento y competirán por el título que actualmente está en manos de Angelina Armella, representante departamental de Palpalá en 2025.

Quiénes son las candidatas de Palpalá Las jóvenes que participarán de la elección departamental son:

Catalina Orellano Arias – FASTA San Alberto Magno

– FASTA San Alberto Magno Bianca Zúñiga – EET N.º 1 General Savio

– EET N.º 1 General Savio Ivana Guebara – Comercial N.º 2 Manuel Belgrano

– Comercial N.º 2 Manuel Belgrano Victoria Dietz – Colegio N.º 1 Domingo Faustino Sarmiento

– Colegio N.º 1 Domingo Faustino Sarmiento Yanay Loza – Agrotécnica N.º 1 El Brete

– Agrotécnica N.º 1 El Brete Giovanna Fuste – Escuela Rural N.º 2 de Las Escaleras

– Escuela Rural N.º 2 de Las Escaleras Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá

– Colegio Modelo Palpalá Bárbara Escalada – Secundario de Artes N.º 53

– Secundario de Artes N.º 53 Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón

– Colegio Sagrado Corazón Fiorella Rodríguez – Secundario N.º 5

– Secundario N.º 5 Morena Navarro – Bachillerato N.º 22 La elección será una de las actividades que forman parte de la agenda previa a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026, que durante agosto y septiembre avanza con las distintas instancias departamentales. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Una nueva representante rumbo a la elección provincial La joven que resulte elegida en Palpalá representará al departamento en la Elección Provincial de la FNE 2026, prevista para el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

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