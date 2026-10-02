Vía Bana, el programa de Heladerías Sociales de Grido, continúa impulsando oportunidades de emprendimiento en distintos puntos del país y busca personas interesadas en desarrollar su propio negocio en todo el territorio de la provincia de Jujuy.
La propuesta de Grido está dirigida a personas que quieran iniciar un emprendimiento propio desde su hogar, con acompañamiento, capacitación y herramientas para poner en marcha una heladería.
A diferencia del modelo tradicional de franquicias, las Heladerías Sociales Vía Bana están diseñadas para funcionar desde el domicilio del emprendedor, facilitando el acceso a una propuesta de negocio con una inversión inicial mucho más accesible.
Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales
Las personas seleccionadas reciben acompañamiento y capacitación durante el proceso, además de las herramientas necesarias para comenzar a operar su Heladería Social.
Una oportunidad para emprender desde casa
Vía Bana está orientado a personas con espíritu emprendedor que busquen desarrollar una actividad comercial propia y que tengan disponibilidad para llevar adelante el negocio.
El modelo permite comenzar desde el hogar, sin necesidad de contar con un local comercial tradicional, lo que representa una alternativa para quienes buscan iniciar un emprendimiento con una estructura más simple.
La propuesta permite ser desarrollada de manera individual o familiar, convirtiéndose así en una oportunidad para generar ingresos y, a la vez, acercar los productos Grido a vecinos de diferentes localidades y barrios.
Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales
Actualmente, el programa cuenta con más de 1200 integrantes que ya tienen su heladería instalada en distintas provincias argentinas y continúa incorporando nuevos emprendedores.
Conocé los testimonios de emprendedoras y emprendedores que ya tienen su heladería: https://www.instagram.com/reel/DW4YvFRCS_G/?stkn=MXBzb2xoNjV2bHFmd Q==
¿Cómo postularse?
Los interesados deben completar este formulario https://heladeriassociales.gridohelado.com/ y serán contactados por referentes directos desde Vía Bana.
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