viernes 02 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de octubre de 2026 - 16:24
Jujuy.

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Grido, la cadena de heladerías más importante de Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial, busca emprendedores que quieran ser parte de su comunidad. Los interesados pueden postularse completando un formulario en la web y, una vez seleccionados los candidatos, el proceso continúa con capacitación y finalmente la apertura de la heladería propia.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Vía Bana, el programa de Heladerías Sociales de Grido, continúa impulsando oportunidades de emprendimiento en distintos puntos del país y busca personas interesadas en desarrollar su propio negocio en todo el territorio de la provincia de Jujuy.

Lee además
Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela (Foto generada con IA)
Jujuy.

Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela
muerte en la maternidad de alto comedero: piden que la causa se investigue con perspectiva de genero
Jujuy.

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: piden que la causa se investigue con perspectiva de género

La propuesta de Grido está dirigida a personas que quieran iniciar un emprendimiento propio desde su hogar, con acompañamiento, capacitación y herramientas para poner en marcha una heladería.

A diferencia del modelo tradicional de franquicias, las Heladerías Sociales Vía Bana están diseñadas para funcionar desde el domicilio del emprendedor, facilitando el acceso a una propuesta de negocio con una inversión inicial mucho más accesible.

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Las personas seleccionadas reciben acompañamiento y capacitación durante el proceso, además de las herramientas necesarias para comenzar a operar su Heladería Social.

Una oportunidad para emprender desde casa

Vía Bana está orientado a personas con espíritu emprendedor que busquen desarrollar una actividad comercial propia y que tengan disponibilidad para llevar adelante el negocio.

El modelo permite comenzar desde el hogar, sin necesidad de contar con un local comercial tradicional, lo que representa una alternativa para quienes buscan iniciar un emprendimiento con una estructura más simple.

La propuesta permite ser desarrollada de manera individual o familiar, convirtiéndose así en una oportunidad para generar ingresos y, a la vez, acercar los productos Grido a vecinos de diferentes localidades y barrios.

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Vía Bana busca emprendedores en Jujuy para sumarse a su red de Heladerías Sociales

Actualmente, el programa cuenta con más de 1200 integrantes que ya tienen su heladería instalada en distintas provincias argentinas y continúa incorporando nuevos emprendedores.

Conocé los testimonios de emprendedoras y emprendedores que ya tienen su heladería: https://www.instagram.com/reel/DW4YvFRCS_G/?stkn=MXBzb2xoNjV2bHFmd Q==

¿Cómo postularse?

Los interesados deben completar este formulario https://heladeriassociales.gridohelado.com/ y serán contactados por referentes directos desde Vía Bana.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Perico: denuncian una brutal golpiza a una alumna dentro de una escuela

Muerte en la Maternidad de Alto Comedero: piden que la causa se investigue con perspectiva de género

Recolectarán mercadería en el show de Cazzu para una ONG

Primera peregrinación a Río Blanco: horarios, misas y operativo para el domingo de las familias

Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

Lo que se lee ahora
Choque en Ruta 9: desvían el tránsito por Mariano Moreno
Jujuy.

Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cazzu reversionó Jujuy mujer la canción escrita por el escritor Alejandro Carrizo. video
Espectaculos.

"Jujuy Mujer", de Alejandro Carrizo a Cazzu: la canción que volvió a emocionar a toda una provincia

Buscan a Naomi en Perico.
Jujuy.

Desapareció una menor en Perico y su madre desconsolada pide ayuda para encontrarla

Choque en Ruta 9: desvían el tránsito por Mariano Moreno
Jujuy.

Choque en Ruta 9: cortes. largas filas y desvíos en el tránsito

SAME: aumentaron más del 50% los siniestros viales en Jujuy video
Jujuy.

SAME: aumentaron más del 50% los accidentes viales y creció la mortalidad

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Jujuy nuevamente está bajo alerta amarilla: para cuándo y dónde

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel