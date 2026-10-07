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7 de octubre de 2026 - 11:37
Producción.

Se realiza en Jujuy el Seminario Internacional de Litio con representantes de la industria de todo el mundo

El Seminario Internacional de Litio reúne, entre otros, a representantes de las compañías que lideran la producción argentina y referentes de todo el mundo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Seminario Internacional de Litio

Se realiza en Jujuy el Seminario Internacional de Litio con representantes de las compañías que lideran la producción argentina, proyectos en desarrollo, gobiernos, organismos internacionales, analistas, científicos, proveedores y referentes de los principales mercados consumidores.

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El encuentro se realizará desde hoy y hasta mañana con diferentes eventos y disertaciones para hablar sobre el crecimiento y la actualidad del litio en la Región, Argentina y el mundo.

Del evento participó Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera de Jujuy y resaltó que este seminario internacional se en Jujuy porque “somos hoy el principal productor de carbonato de litio en el país y es por ello que tienen un significado importante para la provincia que seamos hoy sede de este encuentro”.

Dentro del temario que tendrá este seminario, Pfister dijo que “son temas variados”, y agregó que “aquí tenes productores, proveedores, trabajadores y gente de la comunidad. Están también los inversores, los que quieren venir a invertir no solo en Jujuy sino donde se explota el litio”.

El presidente de la Cámara aseveró que se vienen “cosas buenas” para el litio en Jujuy y sostuvo que “es un mineral crítico, hoy el mundo necesita del litio porque estamos pasando a la electro movilidad y las baterías de los autos, celulares y todo lo que conocemos necesitan litio”.

“Estamos en el radar del mundo, Jujuy está en la agenda de los inversores internacionales”, sostuvo Pfister y agregó que junto a la provincia, Catamarca y Salta también están en la mira de los grandes inversores del mundo”.

“Jujuy tiene mucha capacidad de exploración”

Ignacio Celorrio, Presidente de Lithium Argentina y miembro del Comité Organizador del Seminario Internacional de Litio sostuvo que el crecimiento de este evento “habla un poco del desarrollo que ha tenido en litio en Argentina y particularmente en Jujuy”.

“Cuando recién comenzábamos esta conferencia era muy chica y ahora que Jujuy tiene el proyecto productivo más grande de litio a nivel de Argentina marca que este evento es de los más importantes a nivel mundial”, sostuvo Celorrio.

El presidente de Lithium Argentina dijo que “Argentina está posicionada dentro de los dos productores principales de litio a nivel global. Falta trabajo y esfuerzo pero realmente tenemos todo para hacerlo”.

La preminencia a nivel global que va a tener la región – Catamarca, Salta y Jujuy - en este mercado, que hoy por hoy es presente, a futuro será mucho más”, agregó.

El miembro organizador del Seminario Internacional dijo también que “Jujuy tiene yacimientos para ser super competitivo y capacidad para producir mucho más”, y agregó que además tiene “mucha capacidad de exploración, nosotros vamos a hacer una expansión y hay muchísimo más para desarrollar”.

Jujuy puede ser el pilar dentro de esta nueva posición de Argentina a nivel global del litio que estoy comentando”, aseveró.

“Como Embajador estoy aquí para apoyarlos”

El Embajador de la Comunidad Europea en Argentina, Erik Hoeg, también participó del Seminario y sostuvo que “el sector de la minería es importantísimo no solo para la Argentina sino para todo el mundo”.

Resaltó a empresas como Río Tinto “que están haciendo las inversiones más grandes de las últimas décadas en este país y como Embajador estoy aquí para apoyarlos porque creemos en este sector que es fundamental”.

El mercado del litio es algo global pero Argentina, Chile y Bolivia tienen un papel importante para exportar el litio al mercado que tenemos”, agregó.

En relación al contexto internacional sobre la exportación y producción del litio, Hoeg sostuvo que “ayuda, porque es un mercado creciente; no tengo miedo, son oportunidades”.

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