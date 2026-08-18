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18 de agosto de 2026 - 19:12
Economía.

Carlos Sadir participó de un encuentro sobre minería con referentes del sector y otros gobernadores

El gobernador participó de un encuentro junto al CFI, la Mesa del Litio y el BID para analizar oportunidades para las Pymes vinculadas a la actividad.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Encuentro sobre minería.

Encuentro sobre minería.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Mesa del Litio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se analizaron estrategias para fortalecer la integración de proveedores locales a las cadenas de valor de la minería y generar nuevas oportunidades para las Pymes argentinas.

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La actividad reunió a empresas mineras, cámaras industriales, organismos multilaterales y representantes del sector público. El objetivo fue identificar alternativas de crecimiento, reconversión e inserción competitiva para pequeñas y medianas empresas que puedan abastecer de bienes y servicios a la actividad minera.

Herramientas para fortalecer a las Pymes mineras

Durante la jornada se presentaron diferentes estudios y herramientas orientadas a dimensionar las oportunidades que ofrece el crecimiento del sector. Entre ellas, se expuso un trabajo elaborado por el BID, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que analiza la demanda proyectada de insumos, equipamiento y servicios vinculados a la minería.

También se dio a conocer una iniciativa impulsada por el CFI junto a ProPymes y Fundar, destinada a detectar oportunidades de reconversión e inserción competitiva para empresas argentinas que puedan incorporarse o ampliar su participación dentro de las cadenas de proveedores.

Encuentro sobre minería.

Encuentro sobre minería.

El panel de cierre contó con la participación de Sadir; los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; la secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila; y la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart.

“Como país tenemos la oportunidad de transformar nuestro potencial minero en inversión, crecimiento económico y trabajo para nuestras provincias”, sostuvo Sadir durante su intervención.

Proveedores locales y desarrollo de la minería

El mandatario jujeño señaló que el trabajo articulado entre Jujuy, Salta y Catamarca, junto al CFI y el BID, apunta a identificar nuevas oportunidades para que las Pymes locales puedan sumarse de manera competitiva a la actividad minera.

“Como lo venimos haciendo en Jujuy, los proveedores locales mineros tienen trabajo, tienen un rol y un espacio en constante crecimiento en la minería, respaldados en reglas claras y seguridad jurídica”, afirmó.

El encuentro permitió avanzar en una agenda federal centrada en el fortalecimiento de la cadena de proveedores y en la búsqueda de mecanismos para que el desarrollo minero tenga un mayor impacto en la producción, la inversión y la generación de empleo en las provincias.

La intención de los organismos y gobiernos participantes es que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en una mayor participación de empresas locales, con capacidad para ofrecer servicios, equipamiento e insumos a los proyectos que se desarrollan en la región.

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