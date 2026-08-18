Carlos Sadir participó de un encuentro sobre minería con referentes del sector y otros gobernadores

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de un encuentro organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Mesa del Litio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se analizaron estrategias para fortalecer la integración de proveedores locales a las cadenas de valor de la minería y generar nuevas oportunidades para las Pymes argentinas.
La actividad reunió a empresas mineras, cámaras industriales, organismos multilaterales y representantes del sector público. El objetivo fue identificar alternativas de crecimiento, reconversión e inserción competitiva para pequeñas y medianas empresas que puedan abastecer de bienes y servicios a la actividad minera.
Herramientas para fortalecer a las Pymes mineras
Durante la jornada se presentaron diferentes estudios y herramientas orientadas a dimensionar las oportunidades que ofrece el crecimiento del sector. Entre ellas, se expuso un trabajo elaborado por el BID, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que analiza la demanda proyectada de insumos, equipamiento y servicios vinculados a la minería.
También se dio a conocer una iniciativa impulsada por el CFI junto a ProPymes y Fundar, destinada a detectar oportunidades de reconversión e inserción competitiva para empresas argentinas que puedan incorporarse o ampliar su participación dentro de las cadenas de proveedores.
El panel de cierre contó con la participación de Sadir; los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz; el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; la secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila; y la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart.
“Como país tenemos la oportunidad de transformar nuestro potencial minero en inversión, crecimiento económico y trabajo para nuestras provincias”, sostuvo Sadir durante su intervención.
Proveedores locales y desarrollo de la minería
El mandatario jujeño señaló que el trabajo articulado entre Jujuy, Salta y Catamarca, junto al CFI y el BID, apunta a identificar nuevas oportunidades para que las Pymes locales puedan sumarse de manera competitiva a la actividad minera.
“Como lo venimos haciendo en Jujuy, los proveedores locales mineros tienen trabajo, tienen un rol y un espacio en constante crecimiento en la minería, respaldados en reglas claras y seguridad jurídica”, afirmó.
El encuentro permitió avanzar en una agenda federal centrada en el fortalecimiento de la cadena de proveedores y en la búsqueda de mecanismos para que el desarrollo minero tenga un mayor impacto en la producción, la inversión y la generación de empleo en las provincias.
La intención de los organismos y gobiernos participantes es que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en una mayor participación de empresas locales, con capacidad para ofrecer servicios, equipamiento e insumos a los proyectos que se desarrollan en la región.
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