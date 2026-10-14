Las obras de la Ruta 9 arrancan en Los Alisos: qué pasará con el tránsito

Esta semana comenzarán las obras de refuncionalización de la Ruta 9, en el marco del proyecto Travesía Urbana en el Gran Jujuy. La primera etapa se concentrará desde el barrio Navea hasta después del río Los Alisos, según informó el Gobierno provincial.

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, confirmó el inicio de los trabajos durante su habitual conferencia de prensa. La intervención comenzará en los nudos de conexión 8 y 7, por tratarse de un sector que registra menor nivel de interferencias.

Dónde comenzarán los trabajos en la Ruta 9 Aunque el proyecto completo abarca el corredor entre la nueva terminal de ómnibus y el empalme con la Ruta Provincial 8, las primeras tareas se enfocarán en el tramo entre Navea y el sector posterior al río Los Alisos. El anuncio establece que las obras se pondrán en marcha esta semana, aunque no precisa el día ni el horario de inicio.

La información difundida no detalla si habrá cortes de tránsito, desvíos o restricciones de circulación durante esta primera etapa. Tampoco especifica recorridos alternativos ni horarios de posibles interrupciones. Por el momento, lo confirmado es el sector donde comenzará la intervención. El esquema de circulación durante los trabajos no fue incluido en el anuncio.

Qué incluye la obra de la Ruta 9 La Travesía Urbana tendrá una extensión aproximada de 5,6 kilómetros. El proyecto contempla doble calzada, banquinas pavimentadas, un separador central de hormigón con iluminación, dos colectoras laterales y ocho nudos de conexión estratégicos. Siufi vinculó la intervención con la necesidad de mejorar la seguridad vial y señaló que, para comprender su importancia, hay que considerar los siniestros y las muertes que se registran en esa zona. “La prioridad es la seguridad de la gente”, expresó el funcionario. Además, ratificó que el inicio de los trabajos avanzará mientras se cumplen las instancias administrativas y parlamentarias pendientes: “Los trámites legislativos cumplirán los pasos que sean necesarios, pero la provincia inicia inmediatamente la obra”.

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